Amici 22 Aaron: chi è il cantante

Amici 22, tra i nuovi protagonisti c’è Aaron, il cantante voluto da Rudy Zerbi: scopriamo chi è il ragazzo che ha stregato il professore di canto

Capelli biondi e lunghi come un vichingo svedese, Aaron è uno dei nuovi protagonisti di Amici 22. Cantante, ha fin da subito impressionato i professori, con una voce decisamente fuori dal comune. Un’esibizione che non è passata inosservata, soprattutto agli occhi di Rudy Zerbi che lo ha voluto a tutti i costi nella sua squadra.

E così il professore – riconfermatissimo al pari di Lorella Cuccarini, con il ritorno di Arisa al posto di Anna Pettinelli a completare il trio – può contare su un ragazzo che già viene considerato come uno dei talenti di quest’edizione. Ed in effetti ha tutte le carte in regola per finire in fondo al programma che anche quest’anno si concluderà con la fase del Serale, probabilmente da marzo fino a maggio.

Aaron, quindi, sarà nel Team “Zerbi”, e chissà che non possa ripercorrere le orme di Luigi Strangis, anche lui allievo dell’ex Ad di Sony Music Italia e vincitore dell’edizione, ospite nella prima puntata andata in onda la settimana scorsa.

Amici 22, alla scoperta di Aaron

Già, ma chi è Aaron? Innanzitutto va affermato come si tratti di un nome d’arte; Edoardo Boari all’anagrafe, è perugino, di Nocera Umbra per la precisione ed ha appena 17 anni. E’ quindi uno dei più piccolidal punto di vista dell’età di questa edizione.

Eppure il suo talento ha già fatto breccia; è un cantautore e sarà il primo a poter produrre un suo inedito. In una sfida interna con Tommy Dali e Ndg che il pubblico potrà vedere in occasione della seconda puntata del pomeridiano in onda su Canale 5 alle 14.00, infatti, Aaron ha avuto la meglio e potrà togliersi questa grande soddisfazione. La sfida è stata giudicata dalla speaker radiofonica di Rtl 102.5 Federica Gentile.

Peraltro il cantante è davvero famoso sui social; vanta ben 50mila follower su Tik Tok e siamo sicuri che il suo ingresso all’interno della scuola di Amici potrà solo che accrescere la sua fama e la sua popolarità.

Prima esperienza in un programma tv, Aaron è dall’età di 14 anni che scrive i suoi pezzi ed ha già pubblicato più di un brano, da Universale a Diecimila Occhi. Al cospetto della commissione, invece, il 18 settembre – almeno per i telespettatori da casa, perché le puntate del pomeridiano sono tutte registrate – si è esibito con un altro suo brano, “Due come noi“.

Non vi sono certezze, nvece, riguardo la sua vita privata; di certo c’è Aaron, nei primi giorni in casetta, non ha parlato di alcuna fidanzata all’esterno, tantomeno di una relazione. E’ quindi ipotizzabile che il ragazzo sia single. E chissà se per lui la casetta di Amici non gli darà la possibilità di conoscere una futura compagna, come peraltro già accaduto nelle scorse edizioni.