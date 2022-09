Amici 22 Ludovica Grimaldi: chi è la ballerina

Chi è Ludovica Grimaldi, la ballerina di Amici 22? Scopriamo insieme un po’ di curiosità sulla giovane concorrente del programma di Maria De Filippi.

Inizia Amici 22, e tra le giovani concorrenti più in vista c’è un’interessante ballerina abruzzese, Ludovica Grimaldi, che i fan hanno già iniziato a conoscere nelle primissime puntate del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Ludovica è stata inserita nella squadra di Emanuel Lo, uno dei nuovi insegnanti di questa stagione di Amici, grazie alla sua specializzazione nella danza hip-hop. Spettatori e spettatrici sono ansiosi di vederla all’opera e di capire come potrà migliorare nel corso del programma, e intanto si stanno già domandando un po’ di cose su di lei: scopriamo di più sul suo conto!

Chi è Ludovica Grimaldi: età, altezza, Instagram

Ludovica Grimaldi è nata a L’Aquila, in Abruzzo, nel 2002, e ha quindi 20 anni. Si presenta ad Amici 22 come ballerina, ha iniziato a impratichirsi con la danza nella sua città natale fin da piccola, venendo seguita da Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini presso la scuola del PAQ Center de L’Aquila. Nel capoluogo abruzzese ha inoltre studiato presso l’IIS A.Bafile-F.Muzi.

Si è poi specializzata nel ballo di genere hip-hop, frequentando dei corsi di formazione a Roma presso la scuola Reunion, un centro professionale in cui si praticano forme di danza che coinvolgono tessuti aerei, pole dance, danza e teatro. Tutte queste esperienze l’hanno portata a lavorare con diversi coreografi e performer affermati e di successo, e attualmente risiede a Roma.

Alta 160 centimetri, sta diventando rapidamente molto popolare grazie al programa di Canale 5: in pochissimo tempo, il suo profilo Instagram è passato da poco più di un migliaio di follower agli oltre 9.000 attuali. Sulla sua vita privata, però, non sappiamo praticamente nulla, soprattutto a livello sentimentale: al momento, sui social ha pubblicato appena 35 post, tutti sulla sua attività come ballerina.