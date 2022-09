Amici 22 Niveo: chi è il cantante

Chi è Niveo, il cantante di Amici 22? Scopriamo insieme un po’ di curiosità sul giovane concorrente del programma di Maria De Filippi e sulla sua musica.

Amici 22 è appena iniziato, eppure il suo ciuffo brizzolato ha già conquistato il pubblico: stiamo parlando di Niveo, il giovane cantante che figura tra i concorrenti di questa edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Gli ci è voluto davvero poco per farsi strada nel programma di Canale 5, entrando subito nel ristretto novero dei concorrenti più amati e promettenti di questa nuova edizione. Grazie al suo talento, Niveo è entrato nella squadra guidata da Lorella Cuccarini, e siamo tutti ansiosi di vedere cosa ci mostrerà nelle prossime puntate. Ma intanto proviamo a scoprire qualcosa di più su di lui e la sua vita privata.

Chi è Niveo: età, vero nome e Instagram

Niveo in realtà si chiama Marco Fasano, ed è nato a Pescia, in provincia di Pistoia, in Toscana, nel 2004, e ha quindi 18 anni. Il suo nome d’arte è legato alla sua più particolare caratteristica fisica, ovvero quei capelli un po’ già grigi, nonostante la giovanissima età: Niveo, infatti, significa “bianco come la neve”, anche se come termine non è più molto in voga in italiano.

Ha studiato al liceo agragio a Lucca, dove ha vissuto ha iniziato a farsi strada nel mondo della musica. Ha infatti imparato a suonare la chitarra da autodidatta, dimostrano un grande talento musicale naturale, e fin da giovanissimo ha iniziato a comporre le sue prime canzoni, esibendosi per le strade di Lucca come busker (cioè, come artista di strada). Con il denaro raccolto da questa attività ha potuto poi comprarsi una nuova chitarra e un cellulare.

In poco tempo è divenuto molto popolare, anche grazie alle due prime canzoni, che si possono ascoltare su internet (Sotto al sole, Sui sedili della metro, Occhi), ma anche per merito del suo folgorante esordio ad Amici 22, in cui Niveo si è presentato cantando il brano Scarabocchi, che ha subito conquistato gli spettatori e le spettatrici. Sul suo profilo Instagram, sebbene abbia pubblicato appena tre post finora, ha già raggiunto l’invidiabile cifra di oltre 27.000 follower!