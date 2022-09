Amici 22 Ramon Agnelli: chi è il ballerino

Amici 22, dopo la formazione della classe nella prima puntata scopriamo chi sono i nuovi allievi: il ballerino Ramon Agnelli scelto da Alessandra Celentano

Siamo alla vigilia della seconda puntata di Amici 22; domenica scorsa, all’esordio della nuova stagione, abbiamo visto i nuovi professori – Emanuel Lo ed Arisa che hanno sostituito rispettivamente Veronica Peparini ed Anna Pettibelli – ma, soprattutto, è stata formata la nuova classe, completata poi nel daytime del martedì, almeno per i telespettatori da casa.

Gli allievi, come ormai accade da qualche edizione, sono stati scelti dai professori in persona che, di fatto, hanno creato i loro “Team”, con i quali lavoreranno durante tutto l’anno, fino al Serale. Un metodo che è piaciuto molto ai fan della trasmissione, almeno a giudicare l’audience dell’intera edizione scorsa e soprattutto quello della prima puntata, con il 24.14% di share e poco meno 3 milioni di telespettatori, con Domenica In staccata di 10 punti.

Un grande successo, dato anche dal fatto che si trattasse della prima puntata, condita da una moltitudine di ospiti. I ragazzi, però, erano – e sono – naturalmente al centro della scena.

Amici 22, alla scoperta del ballerino Ramon

Tra i nuovi ingressi spicca naturalmente quello di Ramon Agnelli. Si tratta di un ballerino voluto fortemente da Alessandra Celentano, la severa insegnante di danza classica della scuola, un vero e proprio tormento per i suoi colleghi e per i ballerini che non rispecchiano le caratteristiche fisiche che lei reputa fondamentali per il ballo.

Già, ma chi è Ramon? E’ un ballerino classico che, nonostante la giovane età – ha appena 21 anni – ha già un discreto background alle spalle. Cresciuto a Milano insieme alla sorella maggiore, è un ragazzo schietto ma anche fragile e soprattutto timido.

Ha frequentato a Milano sia l’Istituo Marcelline che l’Accademia Ucraina e vanta esperienze professionali sia in Italia, al Teatro alla Scala ed a quello degli arcimboldi, che soprattutto all’estero; ha ballato all’Atlanta Ballet, al Kennedy Center ed al Metropolitan di New York oltre Oceano; in Europa, invece, a Losanna, partecipando perfino al Prix de Lausanne, un corso davvero molto prestigioso, creato nel 1973. A conferma del suo talento, va detto come al concorso è stato l’unico rappresentante italiano.

Evidente, quindi, come Alessandra Celentano, da sempre molto attenta ai talenti, mai si sarebbe fatta scappare da sotto al naso un ballerino della sua caratura. Ed infatti l’insegnante l’ha scelto senza pensarci su, al termine di un’esibizione che ha incantato davvero tutti, a partire dal pubblico fino agli alti insegnanti di ballo. Ed infatti nessuno ha tolto la musica al ragazzo durante l’esibizione.

Eppure nella seconda puntata che andrà in onda oggi alle 14.00, subito la prima grana per il ragazzo. Durante la trasmissione, infatti, vedrà la sua maglia sospesa proprio per un provvedimento della sua insegnante. Nessun accenno al suo talento, d’altronde sarebbe impossibile elevare appunti nei suoi confronti, piuttosto una punizione per il suo comportamento, peraltro giudicata eccessiva dagi altri allievi.

Ramon, infatti, ha mostrato tre immagini in cui non è rispettato – secondo l’insegnante – il decoro necessario, considerato come la scola di “Amici” non sia casa sua.