Amici 22 Samuel Antinelli: chi è il ballerino

Amici 22, chi è Samuel Antinelli, il nuovo ballerino nella scuola di talent più conosciuta d’Italia: fa parte della squadra di Raimondo Todaro, scopriamo chi è

Seconda puntata di Amici 22 oggi alle 14.00 in punto, di fatto la prima vera e propria per i ragazzi dopo quella andata in onda la settimana scorsa che ha visto la formazione della nuova classe, peraltro con un gran risultato dal punto di vista dell’auditel. Maria De Filippi ha vinto la sfida dell’audience con Domenica In e l’amica Mara Venier ed ora deve riconfermarsi. Per far ciò, tra gli ospiti annunciati, la cantante Annalisa, che proprio nella scuola di Amici ha spiccato il volo diventando oggi una delle più apprezzate nella musica italiana.

Anche in questa edizione, come in quella passata, gli allievi sono stati scelti dai professori in persona, creando una sorta di Team personali; questi, ogni settimana, dovranno riconfermare la maglia ed il banco che hanno conquistato settimana scorsa. Un format che ha avuto successo nella scorsa edizione e riconfermato anche in questa dagli autori del programma, Maria De Filippi in primis.

Amici 22, Samuel Antinelli e quel precedente televisivo

Nella squadra di Raimondo Todaro c’è Samuel Antinelli, che compone il team del coreografo di latino insieme ad Asia, Mattia e Megan, per la squadra più numerosa di tutti gli insegnanti.

Samuel, per i più attenti, non è certo novello al mondo della tv. Ballerino 17enne di Palombara Sabina, nel romano, è anche attore. E proprio in queste vesti ha preso parte sia alla fiction Rossella 2 – Il coraggio di una donna – con Giuseppe Zeno, Gabriella Pession e Serena Rossi – che alla pubblicità di una nota marca di telefonia fissa e mobile, la Wind, accanto a due mostri sacri come Vanessa Incontrada e Giorgio Panariello.

Vive con la mamma ed il fratello dopo aver perso il padre, Samuel ha già 30mila follower su Instagram, un numero aumentato di sei volte dal suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia.

Se come attore ha già belle esperienze, studia come ballerino ed ha come sogno diventare un professionista in questo settore. E chissà che all’interno di Amici non possa diventare anche un’artista completo, magari cimentandosi anche nel canto e nei musical, considerata la sua duttilità. Anche per quanto riguarda Samuel, non è dato sapere nulla sulla sua vita privata; nessuna immagine di fidanzate su Instagram, considerato come sul social pubblica solo post riguardanti le sue attività di ballerino.