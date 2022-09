Siccità trama cast del film di Paolo Virzì

Siccità è il nuovo film del celebre regista toscano Paolo Virzì, che si candida a essere una delle pellicole più interessanti dell’anno: scopriamo trama e cast.

Torna al cinema Paolo Virzì, l’acclamato regista livornese celebre per grandi successi di pubblico e critica come Ovosodo (1997), Il capitale umano (2014) e La pazza gioia (2016): Siccità, in uscita nelle sale il 29 settembre, è il suo quindicesimo film di finzione (alla sua filmografia si aggiungono poi tre documentari, un cortometraggi e due spezzoni per dei film a episodi), e arriva quattro anni dopo il precedente Notti magiche.

Presentato in anteprima alla 79° Mostra del Cinema di Venezia, il film è stato scritto dallo stesso Virzì assieme a Francesca Archibugi, Paolo Giordano e Francesco Piccolo, e si avvale della fotografia del celebre Luca Bigazzi. La produzione è opera di Wildside e Vision Distribution.

Siccità: trama e cast

Si sa ancora poco della trama di Siccità, in attesa dell’uscita del film nelle sale. La trama è ambientata in un presente alternativo (ma non troppo), in cui il mondo è stato colpito da una grave siccità, che ha ridotto al minimo le risorse idriche. La storia è ambientata a Roma e, come hanno fatto notare diversi critici, si nota l’influenza dell’attualità, dai problemi derivati dalla pandemia alle probletiche legate al cambiamento climatico.

In questo scenario si muovono diversi personaggi, tutti alle prese con le difficoltà della loro vita. Il carcerato Antonio, che ha ucciso la compagna; lo chaffeur ed ex-impiegato pubblico Loris; l’attore in crisi Alfredo, ossessionato ormai dai social network; la moglie di quest’ultimo, Mila, che tira avanti la baracca lavorando in un supermercato; Sara, dottoressa fissata col proprio lavoro; suo marito Luca, di professione avvocato, che scaccia le complicazioni di un matrimonio grazie alla relazione con Mila; l’infermiera Giulia, alle prese con la sua prima gravidanza; Raffaella, donna tradita dal marito e alla perenne ricerca del consenso del padre. Le loro vite finiranno con l’incrociarsi e influenzarsi a vicenda, nel corso dei 97 minuti del film.

Siccità è stato descritto come il ritorno di Virzì alla commedia corale, con un film che vanta un cast variegato con tanti nomi noti del cinema italiano, alcuni dei quali sono volti ricorrenti delle pellicole del regista toscano. Vediamo gli interpreti della pellicola.

Silvio Orlando: Antonio

Valerio Mastandrea: Loris

Elena Lietti: Mila

Tommaso Ragno: Alfredo

Claudia Pandolfi: Sara

Vinicio Marchioni: Luca

Monica Bellucci: Valentina

Diego Ribon: Professor Del Vecchio

Max Tortora: Jacolucci

Emanuela Fanelli: Raffaella

Gabriel Montesi: Valerio

Sara Serralocco: Giulia

Emma Fasano: Martina