Cast Élite 6: cosa si scopre dal trailer

Il trailer Netflix svela il cast di Elite 6 e mostra le prime scene in anteprima dell’attesissima serie TV teen drama spagnola.

Netflix aveva annunciato il primo teaser trailer di Elite 6 durante l’evento TUDUM. La parola è stata mantenuta. Un primo vero sguardo alla prossima stagione, che mostra quello che sarà il cast protagonista. Ora conosciamo inoltre la data d’uscita ufficiale di Elite 6. I fan dovranno avere ancora un po’ di pazienza, per poi dedicarsi al binge watching dei nuovi otto episodi. Un grande sforzo produttivo, che ha permesso di fatto la consegna di ben due stagioni nello stesso anno. La quinta è stata infatti caricata su Netflix l’8 aprile 2022. Svariate le informazioni rivelate ma non sappiamo ovviamente tutto della nuova stagione. Di seguito troverete tutte le anticipazioni, dal cast alla trama.

Il cast di Elite 6 vede l’aggiunta di cinque nuovi attori. Tra loro spazio a Carmen Arrufat, attrice molto giovane e apprezzata dal pubblico per la sua parte in La Inocencia, film del 2019 in cui ha ricoperto il ruolo di Lis. Un’interpretazione di gran livello, che le è valsa una nomination come miglior attrice rivelazione ai premi Goya nel 2020.

Il cast di arricchisce inoltre di Alvaro de Juana. Ha recitato nell’apprezzata HIT, altra serie drama liceale. Stavolta è pronto al grande salto in una serie dal sapore internazionale, che ha da tempo superato i confini della Spagna. Aggiunti al cast anche Ana Bokesa e Alex Pastrana. La grande novità di quest’anno è l’aggiunta, per la prima volta, di un attore trans, Ander Puig.

Sappiamo inoltre che non vi saranno svariati ritorni: Itzan Escamilla, Claudia Salas, Omar Ayuso e Georgina Amoros. Un saluto agli ultimi membri del cast storico dello show. Addio anche a Diego Martin Gabriel, la cui trama si è conclusa con il finale della quinta stagione. Guardando ai ritorni, rivedremo André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Diaz, Martina Cariddi, Adam Nourou e Manu Rios.

Quando esce Élite 6

Ancora un po’ d’attesa per l’uscita di Elite 6 su Netflix. Otto episodi per la nuova stagione, caricati come sempre tutti insieme, così da incoraggiare il binge watching, come sempre accade con l’acclamata serie drama spagnola.

Quando esce Elite 6? Il 18 novembre 2022 è il giorno da segnare sul calendario. Ad oggi non si conoscono dettagli sulla trama ma i nuovi episodi saranno di certo influenzati dal finale della quinta stagione.

Ari prova a far desistere Samuel dal consegnare la sim alla polizia. Questo spingerebbe la famiglia alla rovina. Il giovane è però intenzionato a salvare Benjamin a tutti i costi. Ne parla con Rebe, però, capendo che deve smetterla di credere alle promesse fattegli, optando per la cosa giusta da fare.

Ivan, Philippe e Isadora hanno solo ricordi sfocati della note a Ibiza. Isadora ha dolori allo stomaco e perdite di sangue. Comprende così d’aver subito violenza sessuale. Cayetana è stata intanto licenziata da Las Encinas, il che la spinge verso un nuovo capitolo della sua vita con Felipe. Ivan intanto annuncia a Patrick che suo padre ha ricevuto un’offerta in Qatar. Molto presto si trasferiranno e non potranno più vedersi.

Giunto nella centrale di polizia, Samuel è pronto a denunciare Benjamin, che gli chiede però un ultimo incontro. Chiede inoltre ad Ari di portare Mencia e patrick altrove, così che possano parlare da soli. Gli offre l’ammissione alla Business School di Oxford. Un nuovo futuro che però non corrompe Samuel. Ha inizio un inseguimento, con il giovane inseguito da Benjamin, che lo strattona e fa scivolare sul bordo della piscina. Il ragazzo batte la testa e finisce in acqua, privo di sensi.

Patrick torna e aiuta il padre a tentare di salvare il giovane annegato. Benjamin vorrebbe abbandonarlo dinanzi all’ospedale ma suo figlio chiama Ari, che arriva con mencia, Rebe e Omar. Samuel riprende conoscenza e prova a rialzarsi, ma dopo pochi passi crolla a terra senza vita. Benjamin si ritrova i suoi figli contro. Chiamano la polizia e lo fanno finalmente arrestare.