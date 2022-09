Elettra Lamborghini Instagram: storia contro Ginevra FOTO

La storia instagram di Elettra Lamborghini fa discutere. Mentre sua sorella Ginevra Lamborghini piange al Grande Fratello, lei la punge sui social.

Chi sta seguendo con attenzione il Grande Fratello VIP sa bene come una delle storie più complesse e drammatiche è quella di Ginevra Lamborghini. Fin da subito si è parlato del suo rapporto con la sorella Elettra Lamborghini. Cresciute insieme, si sono del tutto allontanate da alcuni anni. La gieffina ne ha parlato, spiegando di non riuscire a trovare una reale motivazione per tutto questo. Non è stata invitata al matrimonio di Elettra e ormai è come se non fossero più sorelle, nella vita di tutti i giorni.

Tante le lacrime versate per questa storia, che la sta dilaniando. Si è confessata con gli altri concorrenti e anche durante la diretta con Alfonso Signorini. Tutti si augurano che un giorno, molto presto, questa storia possa risolversi. Lo ha detto anche il padre di Ginevra, che non vorrebbe altro. È il suo augurio per il compleanno dei 30 anni di sua figlia, festeggiati proprio nella casa di Cinecittà.

Anche nel corso della terza puntata del GF VIP, in onda lunedì 26 settembre, si è tornati a parlare del rapporto tra Ginevra ed Elettra. Ancora lacrime mostrate in clip relative alla passata settimana. Il pubblico è dalla sua parte e vorrebbe un confronto tra le due. Il faccia a faccia però non ci sarà, c’è da crederci. Non esistono i presupposti per un ingresso di Elettra in studio o nella casa per parlarne.

Qualcosa è però giunto dalla Lamborghini, ma non è proprio quello che Ginevra avrebbe desiderato. Si tratta di una diffida, consegnata dai suoi legali e annunciata in diretta durante la seconda puntata da Alfonso Signorini. La concorrente spiega di non aver detto nulla di negativo sulla sorella. Non l’ha diffamata in alcun modo e anzi le ha chiesto pubblicamente scusa per dei suoi eventuali comportamenti, dettati dalla rabbia.

Giulia Salemi ha però svelato un dettaglio molto importante. Si è infatti resa conto di una storia Instagram pubblicata da Elettra Lamborghini. Il sospetto è che sia stata pubblicata proprio a commento delle clip mostrate di sua sorella. Le tempistiche sono quelle, come riportano in molti sui social. Fatto sta che la storia social è stata rapidamente cancellata. Cosa è stato pubblicato? Elettra ha caricato parte del celebre brano di Fabri Fibra Mal Di Stomaco. Non poteva essere più eloquente. Se davvero si stesse riferendo a sua sorella, come pare, spiegherebbe come da par suo non si ritengano vere tanto le lacrime quanto le parole pronunciate in questi giorni in casa.