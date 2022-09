Grande Fratello VIP: anticipazioni lunedì 26 settembre

Terza puntata del Grande Fratello VIP, che entra nel vivo con numerose polemiche. Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi al centro delle anticipazioni.

Cosa accadrà nella terza puntata del Grande Fratello VIP? Lunedì 26 settembre Alfonso Signorini aprirà nuovamente le porte della casa più spiata d’Italia al grande pubblico. Ne sono accadute di cose in questi giorni, con la polemica tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi che ha tenuto ampiamente banco. Impossibile pensare che la vicenda non verrà trattata approfonditamente nel corso del live.

Sui social gli utenti si sono per la prima volta schierati contro Elenoire, difendendo il già amatissimo chef del GF VIP. Questo è però solo uno degli elementi chiave del nuovo appuntamento con il reality Mediaset. Da capire anche come siano andati questi giorni nella Casa delle Bambole. È stata questa la punizione per Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. I due sono stati i più nominati dai concorrenti ma, essendo solo nella fase iniziale del programma, non hanno rischiato l’eliminazione. È stata però data una chiarissima indicazione sugli equilibri interni. Essersi schierata contro Pamela Prati non ha pagato per l’ex schermitrice.

Grande Fratello VIP anticipazioni

Non ci sarà nessuna eliminazione nella terza puntata del Grande Fratello VIP, in onda lunedì 26 settembre. Le nomination della scorsa settimana si sono infatti risolte nella permanenza di Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis nella Casa delle Bambole. I due saranno stati a dir poco scomodi lì dentro, considerando le dimensioni enormemente ridotte dello spazio, a partire dal soffitto molto basso.

Subito dopo l’ultima diretta è scoppiato il vero caso di questo inizio del GF VIP. I protagonisti sono Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. I due hanno profondamente discusso. Una vera e propria sorpresa, dal momento che sembravano andare decisamente d’accordo. Poteva nascere una splendida amicizia ma la Ferruzzi si è sentita profondamente risentita a causa dell’atteggiamento del cuoco.

Ha pensato che le attenzioni di lui fossero di tipo romantico. Ha spiegato ad Antonino Spinalbese come abbia un bel po’ d’esperienza e non è solita travisare certi atteggiamenti. Di fatto ha accusato Salatino d’aver provato un certo interesse per lei, per poi tirarsi indietro e prenderla di fatto in giro perché spaventato dal fatto che sia una donna trans.

Luca Salatino si è difeso, spiegando come non vedesse altro che una possibile amicizia tra loro. Il pubblico su Twitter si è schierato con lui, sostenendo come la Ferruzzi stia provando a creare un caso per rendersi interessante e indispensabile nella casa del GF VIP. Un vero cambio di scenario, dal momento che fin dal suo ingresso era data come favorita per la vittoria finale, amatissima online da tutti.

Ricordiamo, inoltre, che Luca Salatino è fidanzato con Soraia, conosciuta a Uomini e Donne. La prima vera lite di questa edizione è dunque tra loro, sorprendentemente. In molti puntavano infatti su Pamela Prati come elemento disturbante, e invece gli scenari sono ben diversi. Alfonso Signorini proverà di sicuro ad andare a fondo di questa vicenda.

Come detto, non ci sarà spazio per eliminazioni. Ora che tutti i concorrenti sono entrati in casa, però, è giunto il tempo di dare il via alle vere e proprie nomination. Quelle della seconda puntata non hanno portato a nessun rischio eliminazione. Stavolta il discorso sarà diverso. I più votati si ritroveranno al centro del primo televoto di questa edizione del Grande Fratello VIP. Nella quarta puntata potrebbe dunque esserci il primo eliminato dal gioco.