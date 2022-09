“Luigi Di Maio al Grande Fratello VIP” perché è sui social

Luigi Di Maio al Grande Fratello VIP è un’immagine che sta girando moltissimo sui social: i motivi dell’accostamento del politico al reality show

Domenica 25 settembre è stato il giorno delle attesissime elezioni politiche che hanno delineato il futuro prossimo dell’Italia, con la vittoria, come da pronostico, della coalizione di centro-destra. Tra i tanti delusi dai risultati di queste elezioni c’è Luigi Di Maio, che col suo partito Impegno Civico non riesce a raggiungere la soglia necessaria ed è quindi fuori dal parlamento. Una sconfitta incredibile per uno dei massimi rappresentanti della scena politica italiana degli ultimi anni, la quale ha fatto molto rumore soprattutto sui social, dove hanno cominciato a girare moltissimi meme volti a prendere mira l’ex ministro dello sviluppo economico. La scissione dal Movimento 5 Stelle non ha portato fortuna a Di Maio, che ora si trova fuori dal parlamento e in molti, ironicamente, si chiedono quale sia il suo futuro.

A tal proposito, sui social ha cominciato a girare un meme che presenta Luigi Di Maio come un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Il reality show di Alfonso Signorini ha aperto i battenti la scorsa settimana e terrà compagnia agli spettatori per i prossimi mesi. Secondo molti, sarebbe un’ottima idea per il futuro del politico, che di recente è spesso stato nel mirino dell’ironia dei social, anche a causa di alcuni suoi comportamenti. Ora, l’ultima suggestione, chiaramente ironica, è vedere Di Maio come concorrente del GF Vip: uno scenario che riporterebbe in auge la figura dell’ex pentastellato dopo la clamorosa sconfitta alle elezioni.

Di Maio vola da Nennella

Come detto, negli ultimi tempi Luigi Di Maio è stato spesso al centro di polemiche e derisioni sui social e l’ultimo “trend” che ha riguardato il politico è il suo volo che ha fatto da Nennella. L’ex ministro è stato ospite della famosa trattoria che si trova a Napoli e poi si è esibito nel volo dell’angelo sulle note della famosissima colonna sonora di Dirty Dancing: The time of my life. Le immagini del Di Maio sollevato dallo staff del ristorante hanno fatto chiaramente il giro dei social, soprattutto a sfondo ironico. A margine dell’accaduto, sia il titolare del ristorante, Ciro Vitiello, che lo stesso politico hanno sottolineato l’evidente carattere goliardico della cosa, ma ovviamente nell’epoca dei social e sotto campagna elettorale particolarità del genere vengono sfruttare e riprese a non finire.

Dopo il volo da Nennella, dunque, Di Maio continua a essere uno dei grandi protagonisti dell’ironia sui social con la sua presunta partecipazione al GF Vip. Il meme è stato costruito alla perfezione, con tanto di grafica che presenta il politico nella casa di Signorini. È chiaro che si tratta di pura ironia, ma spesso i meme mostrano molto sulla percezione che si ha di un singolo o di un evento e anche così si spiega la clamorosa sconfitta di Luigi Di Maio, con gli elettori che non riescono proprio a prenderlo sul serio.