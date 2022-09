Imma Tataranni 2 riassunto prima parte

Imma Tataranni 2, torna con la seconda parte della seconda stagione: vediamo come sono andate le prime quattro puntate della serie

La seconda parte di Imma Tataranni 2 prenderà il via stasera, con un doppio appuntamento settimanale; oggi il primo episodio – che poi sarebbe il quinto della seconda stagione – e giovedì 29 settembre il secondo. Gli ultimi due, poi, saranno invece trasmessi fino all’ultima in programma il 13 ottobre.

Vanessa Scalera, quindi, torna ad indagare nei panni del sostituto procuratore di Matera sui casi più spinosi della provincia lucana, insieme alla sua squadra e chiamata a dividersi tra il lavoro e la sua vita privata, con l’equilibrio familiare messo a dura prova.

I primi quattro episodi sono andati in onda l’anno scorso, dal 26 ottobre al 9 novembre del 2021, con la Rai che ha deciso di spezzettare la stagione decidendo di mandare in onda a distanza di quasi un anno gli ultimi quattro episodi. Già, ma come sono andati i primi quattro? Com’è finita la prima prte della secodna stagione? Proviamo a ritornare indietro nel tempo con un piccolo riassunto delle “puntate precedenti”.

Imma Tataranni 2, le prime quattro puntate

Nella prima puntata andata in onda il 26 ottobre scorso, intitolata “Moglie e Buoi” il sostituto procuratore Imma torna a Matera dopo un viaggio familiare insieme a marito e figlia e subito viene coinvolta in un caso di omicidio, avvenuto durante una transumanza. Le indagini si incrociano con la sua situazione con Calogiuri, tornato dal Centro America dov’era andato in missione, mentre Pietro, il consorte, annuncia la sua intenzione di aprire un locale di jazz lasciando quindi il suo lavoro da impiegato statale.

Nel secondo episodio, in tv il 2 novembre, chiamato “Via del riscatto“, Imma si ritrova invischiata in un caso di omicidio avvenuto a Palazzo Sinagra, non lontano dal lamione di famiglia scelto da Pietro – il marito di Imma – per realizzare il suo locale. I due avvertono spari di pistola ed il sostituto procuratore si ritrova, costretta anche ad oltrepassare situazioni relative ad ex amanti e sedute spiritiche in pieno Halloween.

“Dai sassi alle stelle” è invece il titolo del terzo episodio andato in onda l’8 novembre 2021. Una scienziata è assassinata al Centro di Geodesia di Matera; manco a dirlo è la Tataranni ad indagare e la verità esce solo grazie all’intervento di Diana, amica della vittima. Intanto si intreccia in Procura la vita personale; il sostituto procuratore pensa che Calogiuri tradisca Jessica, la sua fidanzata, con Laura Bartolini, nuovo Procuratore Generale, e lo rimprovera. Nel frattempo Samuel vuole riconquistare Valentina, la figlia di Imma, è torna a Matera ma la ragazza è finita nel “mirino” di Gabriele. Pietro, invece, è focalizzato sul suo locale di jazz.

Nel quarto ed ultimo episodio andato in onda, “Un mondo migliore di questo” Imma è chiamata ad indagare circa un furto avvenuto in casa di un’amica della suocera. Ulisse Delillo, un artigiano, viene nel frattempo ucciso nella sua bottega. I due casi sono collegati e risolti brillantemente da Imma. Il sostituto procuratore, intanto, è vicina ad avere le prove per condannare Romaniello ma qualcuno punta alla vendetta tramando nell’ombra.