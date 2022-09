Imma Tataranni 2 seconda parte anticipazioni seconda puntata

Giovedì 29 settembre si conclude Imma Tataranni 2 seconda parte. Scopriamo le anticipazioni dell’ultima puntata.

Grande attesa da parte del pubblico per al seconda parte di Imma Tataranni 2. Le avventure lavorative e sentimentali giungono a un punto di svolta nell’episodio in onda giovedì 29 settembre in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25.

Pietro fa davvero un’enorme fatica nel riuscire a mettere una volta per tutte una pietra sopra alle foto compromettenti che ritraggono sua moglie con Ippazio Calogiuri. L’uomo entra in una crisi profonda e prende alla fine una decisione che ha del clamoroso. Potrebbe infatti porre fine una volta per tutte al suo matrimonio.

Ha frainteso quanto visto, dal momento che Imma è andata a casa di Calogiuri per questioni lavorative, così da poter condurre un interrogatorio decisamente importante. Quelle foto però lo tormentano. La Tataranni si ritroverà ad affrontare un dilemma atroce, consdierando come di fatto non sia indifferente al fascino del giovane, che ha a sua volta dei dubbi sul rapporto con Jessica.

L’ultima puntata di Imma Tataranni 2 seconda parte ha come titolo La doppia vita di mister E. La crisi coniugale con suo marito Pietro non può che distogliere l’attenzione del sostituto procuratore. Si chiede se l’uomo riuscirà mai a lasciarsi questa vicenda alle spalle. Una situazione sfiancante che potrebbe condurre a un drammatico confronto e una terribile rottura.

Nel frattempo la suocera Brunella andrà a vivere da loro, essendo senza badante, con Pietro che ne approfitta di andare a stare per qualche giorno con i suoi genitori. Una soluzione temporanea che disturba profondamente Imma. La donna è pronta a tutto per fargli capire che non vi è davvero nulla tra lei e Calogiuri.

Crisi sentimentale anche per quest’ultimo. Felice per essere diventato maresciallo, vive però nel privato una fase molto delicata. Non sembra più tanto convinto che Jessica possa essere la donna della sua vita. Ad ogni modo, avendo una relazione con una collega, deve programmare il trasferimento di uno dei due in una differente sede. Lo prevede il regolamento. La decisione spetta a lui e potrebbe trasformare gli equilibri della relazione in maniera netta.