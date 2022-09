Emigratis voce chi è che commenta Pio e Amedeo

Emigratis voce chi è che commenta il programma condotto da Pio e Amedeo, in onda in prima serata su Canale 5

Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 con Emigratis. I due comici sono pronti a sfoderare le loro nuove identità per questa nuovissima stagione del loro programma: Bufalone e Messicano. Come sempre, ci saranno moltissimi ospiti ad arricchire lo show, con numerose sorprese già dalla prima puntata, prevista per mercoledì 28 settembre su Canale 5. Vedremo tantissimi personaggi provenienti da mondi diversi, dallo sport allo spettacolo e fino alla musica. Spazio a Mahmood, Paola Catapano, la discussa Elisabetta Franchi, il ballerino Roberto Bolle, il sindaco di Roma Roberto Bolle e diversi calciatori come Sebastien Frey, Ander Herrera, Marco Verratti e le due superstar brasiliane Neymar e Ronaldinho. Ospite speciale il leggendario pugile Mike Tyson, che sarà presente in tutte le quattro puntate del programma.

Attesa alle stelle, quindi, per il ritorno di Pio e Amedeo, che con Emigratis – La resa dei conti, sono pronti a portare spettacolo e imprevedibilità nelle case dei telespettatori. Le avventure dei due comici saranno accompagnate, inoltre, da una voce speciale: quella di Francesco Pannofino.

Emigratis voce: chi commenta Pio e Amedeo

C’è un gigante dello spettacolo e del doppiaggio italiano, dunque, a ricoprire il ruolo di voce narrante nel programma di Pio e Amedeo. L’attore è pronto a tornare nello show, dopo aver commentato le sue prime tre edizioni. La voce di Francesco Pannofino, d’altronde, è una delle più riconoscibili del cinema e della televisione italiani. Oltre alla carriera da attore, il mitico René Ferretti di Boris è anche uno dei più celebri doppiatori italiani. La sua voce è quella di attori importantissimi come George Clooney e Denzel Washington, ma ha doppiato anche tanti personaggi iconici come Robbie Coltrane, interprete di Rubeus Hagrid nella saga di Harry Potter, o Michael Madsen nei due capitoli di Kill Bill o ancora altri attori celebri come Kurt Rassel e Dan Akroyd.

Una carriera lunghissima quella di Francesco Pannofino, una delle voci italiane più famose del mondo dello spettacolo. Ora è pronto per tornare con Pio e Amedeo a Emigratis, seguendo e narrando le bizzarre avventure dei due comici.