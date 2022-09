Grande Fratello VIP Ginevra Lamborghini ed Elettra: il segreto svelato

Perché Elettra non parla con sua sorella Ginevra Lamborghini? Il segreto della concorrente del Grande Fratello VIP è stato svelato.

Il pubblico del Grande Fratello VIP continua a essere molto curioso in merito al rapporto ormai da tempo interrotto tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra. La concorrente del reality ha spiegato di non conoscere il motivo ma le cose potrebbero stare diversamente.

La cantante ha infatti pubblicato una storia in cui parla di un’altra versione dei fatti. Il motivo del loro allontanamento sarebbe da ricercare negli atteggiamenti della sorella e non nel comportamento della famiglia. Elettra non è scesa nei dettagli ma, sorpresa dalle sue parole, si è augurata che stia seguendo un copione per avere visibilità.

All’interno del GF VIP è però entrata anche Sofia Giaele De Donà, che rappresenta un chiaro “pericolo” per Ginevra. Ha infatti spiegato fin da subito d’aver ricevuto informazioni sul suo conto. Per questa ragione si è mostrata da subito molto diffidente nei suoi confronti. Dopo aver tenuto la bocca chiusa per le prime tre puntate, ha deciso infine di parlare apertamente di ciò che è venuta a sapere. Le sue dichiarazioni saranno di sicuro al centro della quarta puntata di giovedì 29 settembre.

Elettra Lamborghini ha detto nella sua storia Instagram che l’atteggiamento della sorella non è quello di chi intende riappacificarsi. In passato, inoltre, i suoi comportamenti non rispecchierebbero l’attuale animo ferito mostrato al Grande Fratello VIP.

Come detto, la cantante non scende nei dettagli ma invece lo fa Sofia Giaele De Donà, che har accontato un episodio a dir poco disgustoso. Dopo essersi scontrata con Ginevra, la neo concorrente si è confrontata con Sara Manfuso ed Eleonora Ferruzzi. Ha detto come la giovane finga di non ricordare i motivi della rottura con Elettra, per poi confessare d’aver fatto delle piccole cose: “Se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, se poi le fai cose pesanti è normale che alla fine uno chiuda i rapporti. Vuole fare la buona e umile, ma non lo è”.

A ciò ha aggiunto come a suo dire vi sia una profonda gelosia nei confronti della sorella ben più famosa. Attualmente Ginevra starebbe provando a imitarla, dal modo di porsi al modo di cantare. Staremo a vedere cosa avrà da dire la diretta interessata, tanto in risposta alle parole di sua sorella, quanto a quelle di Giaele.