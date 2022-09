Il commissario Montalbano La forma dell’acqua è un episodio del 2000 della celebre serie TV, riproposto dalla Rai in versione restaurata in 4K.

Il pubblico italiano adora il commissario Montalbano. La serie TV con protagonista Luca Zingaretti è una garanzia per la rete, al pari di titoli come Don Matteo. La curiosità del pubblico è stata però ulteriormente solleticata dal fatto che sul piccolo schermo vengano riproposte delle versioni restaurate delle puntate ormai datate, tutte in 4K.

Lo share è alle stelle, in attesa delle nuove fiction della stagione autunnale e invernale, in parte leggermente rinviate come Mina Settembre 2. Il commissario Montalbano La forma dell’acqua risale al 2000, ovvero alla seconda stagione. Una produzione che ha più di 20 anni sulle spalle ma stavolta viene offerta in una veste totalmente nuova, in Ultra HD. Da non perdere.

Per quanto i fan non vorrebbero altro che un ritorno ufficiale dell’amatissimo personaggio di Zingaretti, creato dalla penna di Camilleri, ufficialmente il progetto è concluso. L’attore protagonista, così come Marco Camilli, uno dei più stretti collaboratori del produttore Carlo Degli Esposti, hanno negato in maniera perentoria un ritorno a Vigata.

Il commissario Montalbano La forma dell’acqua: trama e cast

In La forma dell’acqua il commissario Montalbano fa i conti con la morte di un uomo “speciale”, avvenuta in maniera del tutto misteriosa. Si tratta dell’ingegner Luparello, noto esponente della politica locale. Il cadavere viene ritrovato all’interno di una macchina parcheggiata in un’area poco frequentata, eccezion fatta per prostitute e rispettivi clienti.

Gli abiti slacciati lasciano pensare immediatamente a un rapporto sessuale finito male. Montalbano però chiede il parere del medico legale, così da andare a fondo della vicenda. Lo scorbutico dottor Pasquano spiega come non vi siano dubbi. L’uomo è morto dopo aver fatto sesso.

Gli indizi fanno pensare proprio questo, ovvero che fosse in compagnia di una donna quella sera. Lo sguardo viene rivolto su Ingrid Sijostrom, splendida svedese e nuora dell’onorevole Cardamone, diretto avversario di Luparello. Rientra nelle indagini perché viene ritrovata una borsa con le inizialidella donna. È inoltre sua anche una collana preziosa, lasciata anch’essa nel veicolo, di cui però era impossessato uno degli addetti ai rifiuti, che per primo aveva trovato il cadavere. Un caso facile, all’inizio, con Montalbano che non è però convinto dalla ricostruzione.

Ingrid nega con fermezza ogni coinvolgimento. Il commissario ritiene qualcuno abbia costruito questa scena del crimine ad arte. Scavando a fondo, scopre come l’onorevole Cardamone sia coinvolto, così come lo spregiudicato avvocato Rizzo, prevedibile successore di Luparello.

Ecco il ricco cast de La forma dell’acqua:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Katherine Bohm: Livia Burlando

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Davide Lo Verde: Galluzzo

Isabell Sollman: Ingrid

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Cesare Bocci: Mimì Augello

Giovanni Guardiano: Jacomuzzi

Angelica Ippolito: signora Luparello

Marcello Perracchio: dott. Pasquano