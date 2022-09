Salvo Sottile malattia e vita privata: dalla moglie al nuovo amore

Salvo Sottile alla scoperta della vita privata del giornalista e conduttore televisivo, volto di molti programmi sulla Rai e non solo

Tra i volti principali della televisione italiana c’è sicuramente quello di Salvo Sottile, un vero e proprio simbolo della Rai nell’ultimo decennio. Figlio di Giuseppe Sottile, firma importante del Giornale di Sicilia, Salvo decide di seguire le orme del padre e sul finire degli anni ’80 inizia le sue prime collaborazioni, con il quotidiano La Sicilia e con l’emittente Telecolor Video 3. Nel 1992 approda così in Fininvest, divenendo corrispondente da Palermo per il TG5 e testimoniando gli anni della dura lotta alla mafia e degli attentati a Falcone e Borsellino. La sua esperienza a Mediaset termina nel 2003, quando Salvo Sottile tenta le esperienze in Sky e La7.

Nel 2015 arriva quindi l’importante passaggio in Rai, dove conduce prima Estate in diretta e Domenica in, cimentandosi l’anno successivo anche come concorrente di Ballando con le stelle. Nella tv di stato Salvo Sottile si fa strada, conducendo diversi programmi importanti come Mi manda Raitre e I fatti vostri su Rai 2. Sul web molte persone cercano risultati su un’eventuale malattia di Salvo Sottile, ma per fortuna non risulta che sia mai stato colpito da alcuna malattia seria. In un’intervista, il giornalista ha raccontato di aver vissuto il dramma di vedere la morte di due uomini come Falcone e Borsellino che hanno dato tutto per la città che ama.

Salvo Sottile: la vita privata

La carriera giornalistica ha reso Salvo Sottile, dunque, un personaggio molto importante dell’informazione italiana, con all’attivo anche diversi premi vinti e libri pubblicati. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Il giornalista è stato sposato per ben 15 anni con Sarah Varetto, anche lei giornalista, esperta di economia e di attualità e volto di diversi programmi per la Rai, La7 e Sky. Insieme, i due hanno avuto due figli: Giuseppe. Nato nel 2004, e Maya, venuta al mondo nel 2010. Si sono conosciuti durante l’esperienza a Sky, ma il loro matrimonio è terminato nel 2019, come ha raccontato un’indiscrezione riportata allora da Dagospia. Dopo la separazione, i due ex coniugi hanno mantenuto un ottimo rapporto, col legame di amore che si è trasformato in amicizia, per il bene anche dei loro due figli. Non ci sono, invece, notizie su un nuovo amore di Salvo Sottile, che ha preferito mantenere la privacy sulla sua vita sentimentale dopo la separazione e si dedica invece alla crescita dei suoi figli, il loro grande amore con cui pubblica anche molti scatti sui social.