X Factor 2022 proposta di matrimonio VIDEO

Una coppia di fidanzati ha realizzato il proprio sogno d’amore, regalando al pubblico un fuori programma con una proposta di matrimonio a X Factor 2022.

La seconda puntata delle audizioni di X Factor 2022 ha visto la scena rubata ai giudici da una coppia di spettatori. Il “sì” più importante non è stato richiesto ad Ambra, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico, bensì a una giovane ragazza in mezzo al pubblico.

Una serata magica presso l’Allianz Cloud di Milano, quando Simone richiama l’attenzione di Fedez e Francesca Michielin. I due diventano suoi complici e così, nell’arco di pochi minuti, si organizza una fantastica sorpresa all’ignara fidanzata.

I due stanno insieme da 14 anni e si amano profondamente. Progettano il loro futuro insieme e lui ha ben pensato di rendere memorabile il momento della sua proposta di matrimonio. Sulle note di Magnifico, la magia ha inizio. Fedez ammette di andare a braccio, non ricordando bene il testo, mentre la conduttrice Michielin è all’altezza della prova e non si emoziona. Simone fa la sua parte e si reca dalla compagna, chiedendole di scendere con lui e raggiungere il palco.

Ecco che lui si inginocchia e le dice: “Nei nostri 14 anni ne abbiamo passate. Stiamo facendo un lungo percorso ma sento già da ora di chiederti se vuoi essere la donna della mia vita”. Anello pronto e posto sul dito, mentre lei pronuncia un “sì” che fa esplodere tutti di gioia. L’amore trionfa a X Factor.

Il tutto è accaduto in maniera splendidamente spontanea, come dimostrato dall’imbarazzo assoluto di Fedez. Il giudice ha poi deciso di telefonare a sua moglie, Chiara Ferragni, così da spiegare in cosa si fosse ritrovato coinvolto. Dargen D’Amico e il pubblico pretendono la chiamata in vivavoce. Dall’altra parte la Ferragni risponde normalmente, come per una semplice telefonata del suo uomo. Si rende però conto che il pubblico grida sullo sfondo e così, imbarazzata, ride e poi stacca. Fedez, ancora in bambola, fa giusto in tempo a dirle d’aver appena sposato due ragazzi. Peccato si tratti però della proposta e non delle nozze. Lei ride con lui e chiude una scena che finirà nella storia del programma.