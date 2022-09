Adriana Volpe perché non è più opinionista del Gf Vip c’entra Signorini

Adriana Volpe non è più opinionista del Grande Fratello Vip, e molti fan si staranno chiedendo cosa sia successo: ecco tutta la storia, e c’entra Signorini!

Un ritorno a sorpresa al Grande Fratello Vip, questa sera: si tratta di Adriana Volpe, che torna a comparire nella trasmissione di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini dopo essere stata un presenza abbastanza frequente negli anni passati. La 49enne conduttrice trentina, infatti, è stata opinionista della sesta edizione del reality show targato Mediaset, svoltasi tra il 2021 e il 2022, ma già l’anno precedente aveva preso parte al Grande Fratello Vip come concorrente.

Secondo TvBlog, il suo come back nella puntata di giovedì 29 settembre vedrà la Volpe grande protagonista, e non solo per il discusso incontro con Sonia Bruganelli. L’ex-opinionista del programma, infatti, entrerà anche nella casa varcando la celeberrima porta rossa: l’obiettivo è di fare una sorpresa a Giovanni Ciacci, un suo carissimo amico.

Adriana Volpe perché non è più opinionista del Gf Vip

I fan del Grande Fratello Vip si staranno però chiedendo perché Adriana Volpe non si tornata in questa settima edizione dello show come opinionista, come lo era stato in quella precedente. A inizio settembre ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini a svelare il mistero, parlando a TV Sorrisi e Canzoni per presentare questo Grande Fratello Vip 7.

E d’altronde chi meglio di lui, è il conduttore del programma e anche l’uomo dietro la decisione di escludere la Volpe dallo show? Ecco le sue spiegazioni sull’allontanamento dell’opinionista trentina: “L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità, perché mi divertivo molto. Ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro, che si trasferiva anche su di me. E alla lunga mi infastidiva”.

È stato per questo motivo che, alla fine, Signorini ha scelto di escludere Adriana Volpe dal Grande Fratello Vip per puntare su un’opinionista più leggere e misurata, ovvero Orietta Berti: “l’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno”, ha detto il conduttore.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli perché hanno litigato

L’altro volto accanto a Signorini, ad affiancare la Berti, sarà a sorpresa proprio Sonia Bruganelli, l’acerrima nemica di Adriana Volpe e il motivo del suo allontanamento. A sorpresa, perché lo scontro tra le due aveva spinto la moglie di Paolo Bonolis a scagliarsi contro il programma e a decidere di non farvi più parte. Poi, però, a inizio agosto il cambio di direzione: “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi”.

La sensazione è che la decisione della Bruganelli di tornare al Grande Fratello Vip sia stata dettata dall’assicurazione, da parte di Signorini, che non ci sarebbe più stata Adriana Volpe. La scorsa edizione del reality è stata costellata dalle loro liti. A settembre 2021, le due avevano battibeccato dopo che Sonia Bruganelli pubblicò sui social un selfie assieme a Giancarlo Magalli, nemico giurato della Volpe: da lì, le due opinioniste sono andate avanti a lanciarsi frecciatine sia durante il programma che fuori onda, attraverso i social e le interviste.

A gennaio 2022, la Bruganelli attaccò la Volpe paragonandola al fratello minore, con cui da piccola litigava per le attenzioni della madre, precisando che la rivale è però più vecchia di lei. Adriana Volpe ribattè polemicamente su Twitter: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola… e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”.

Ma lo scontro non si è fermato lì, nemmeno dopo l’esclusione della conduttrice trentina dal programma. Dopo aver annunciato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7, la Bruganelli ha poi risposto a una domanda su Instagram di chi le chiedeva se Orietta Berti sarebbe stata più bacchettona della Volpe dicendo: “Non credo, Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco”. Cosa succederà stasera, quando le due nemiche si rincontreranno?