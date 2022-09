È morta la mamma di Anna Tatangelo: il messaggio della cantante

È morta la mamma di Anna Tatangelo: le cause della scomparsa e il messaggio della cantante per sua madre

Grave lutto per Anna Tatangelo: si è spenta questa mattina sua madre, Palmira Vinci. La mamma della cantante di Ragazza di periferia aveva 67 anni e da tempo stava lottando con una lunga malattia. La stessa Anna in diverse interviste aveva parlato della condizione della madre, senza specificare comunque di che malattia si trattasse, ma sappiamo che era un male lungo e che provocava molta apprensione nella cantante. Oggi, 29 settembre 2022, la lotta di Palmira è finita: la notizia è stata riportata da una testata locale, che ha anche riferito che i funerali della donna si terranno nella giornata di domani alle ore 15:30 nella chiesa dei Padri Passionisti.

Era molto forte il legame che legava Anna Tatangelo e sua madre. La cantante, a più riprese, ne ha parlato sia in interviste che sui social, sottolineando quanta forza abbia ricevuto nella sua vita dalla mamma. Tra i molti messaggi emozionanti dedicati dalla voce di Essere una donna a sua madre c’è quello che le ha rivolto in occasione della festa della mamma, quando ha sottolineato l’importanza di Palmira sia nella sua vita che in quella di suo figlio Andrea. Nessun messaggio, invece, adesso per la scomparsa di sua madre: Anna Tatangelo rimane chiusa nel suo immenso dolore e per ora preferisce non dire nulla, realizzando magari più avanti, a mente più fredda, il messaggio d’addio a una delle figure più importanti della sua vita, esprimendo un amore che ha più volte sottolineato negli anni.