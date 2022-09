Imma Tataranni anticipazioni prossime puntate 6 ottobre: è in pericolo

Una nuova puntata di Imma Tataranni 2 va in onda giovedì 6 ottobre. La vita della protagonista è in pericolo, stando alle anticipazioni.

Cosa accadrà nella terza puntata di Imma Tataranni 2 seconda parte? L’episodio è previsto per giovedì 6 ottobre e promette sorprese. Romaniello riesce finalmente nel proprio intento, ovvero far crollare l’impero del boss Mazzocca. Il capo del clan si ritrova finalmente nei guai dopo una dura lotta contro la giustizia. Imma Tataranni dovrà però indagare anche su un caso di cronaca più convenzionale, per così dire. Al fianco delle proprie ricerche sul celebre criminale, si ritroverà al centro di un nuovo omicidio da risolvere. Un delitto che la colpisce decisamente nel privato. La vittima è stata infatti ammazzata all’interno della residenza per anziani dove vive anche sua mamma.

Dovrà così tentare di tenere separate le tante parti della sua vita privata e professionale. Da una parte la profonda crisi con suo marito, dall’altra la questione Calogiuri che non è mai stata del tutto risolta. Abbiamo poi il caso Mazzocca e infine l’omicidio che la tiene in ansia per la sicurezza di sua madre. Riuscirà a non sbagliare neanche un colpo?

La terza puntata di Imma Tataranni 2 seconda parte va in onda giovedì 6 ottobre in prima serata su Rai 1. Il titolo è Angelo o diavolo. Romaniello ha messo sul piatto la testa di Mazzocca. Ecco la sua offerta al sostituto procuratore Tataranni per uscire di carcere e ottenere la protezione testimoni.

Garantisce d’avere abbastanza informazioni da poter procedere all’arresto del boss. Lo conosce molto bene, essendo stato anche lui un affiliato per svariato tempo. Mazzocca finirà dunque in carcere. Una volta in manette, però, lascia intendere di sapere perfettamente chi lo abbia tradito. Avverte così Imma, definendolo un “serpente a sonagli”.

Il grande caso non pone però un freno a tutti gli altri delitti che normalmente avvengono in città. Si deve così fronteggiare il caso di un omicidio avvenuto all’interno della casa di riposo dove soggiorna anche la mamma di Imma. La vittima era una sua cara amica. Per questo motivo Brunella è particolarmente scossa. Sua figlia è invece preoccupata dalla sua sicurezza. Deve fare chiarezza il prima possibile su questa vicenda.