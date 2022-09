Padre delle Selassie perché condannato al carcere: non sono principesse?

La sentenza del processo per il padre delle sorelle Selassiè, Aklile Berhan Makonnen Hailé, termina in condanna al carcere per truffa

La sentenza del processo per Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié o Giulio Bissiri dato che se sia davvero l’ultimo principe etiope non è ancora stato chiarito, si è concluso con una condanna al carcere. Il padre delle sorelle Selassie, Jessica, Lulù e Clarissa, note per la loro partecipazione al Grande Fratello Vip si ritrova ora di nuovo al centro del gossip. Stando a quanto riportato da Ticinolibero, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié è stato condannato all’espulsione dalla Svizzera, dove non potrà più mettere piede per 10 anni, e a sei anni di reclusione in carcere. A sancire la sentenza e la condanna per truffa è stata la Corte della Assiste Criminali e il perché è stato diffuso alla stampa: ha agito per garantirsi una vita da ricco senza farsi scrupoli. La dicitura precisa che ha portato il padre delle Selassiè a dover anche risarcire le vittime è per mestiere e falsità in documenti ripetuta. Alla fine del processo per il giudice è caduta anche l’ipotesi di non astuzia nell’agire. In sostanza stando alla sentenza il principe etiope ha agito raccontando una marea di bugie ai truffati. Dovrà scontare ben sei anni in carcere dunque il papà di Jessica, vincitrice del Grande Fratello Vip 6.

Sempre secondo “Ticinolibero” nella condanna del principe etiope non si fa nessun cenno sulle sue origini nobiliari. Dunque chiariamo subito la Corte della Assise Criminali non si è pronunciata sul titolo nobiliare di Aklile Berhan Makonnen Hailé. Dunque non è stato negato il titolo delle principesse del Grande Fratello Vip: Jessica, Lulù e Clarissa salvo sentenze al riguardo sono ad oggi vere principesse.

Dunque in cosa consiste la truffa dell’erede dell’ultimo imperatore etiope? La cifra dei raggiri gli ha consentito di ottenere ben 13 milioni di franchi ai danni di tre persone: un amico, un imprenditore e un ex banchiere. La promessa era di investire la cifra in titoli americani e bond che diceva di possedere. In realtà non era così e ha tenuto il denaro per se che ora deve restituire.

Fin dal momento del suo arresto la notizia trovò ampiamente spazio, considerando come si creó un caso mediatico sul suo essere erede dei Selassié o se nonostante le origini etiopi ci fossero tutte fosse figlio di un giardiniere. L’interesse aumentò ulteriormente in Italia perché al tempo delle manette le sue figlie erano all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, tra l’altro Jessica ha vinto e Lulù si è classificata terza. Come detto gli è stata contestata la sottrazione di un’ingente somma di denaro ma non è tutto. Tradotta in euro la truffa ammonta a 13.5 milioni di euro in pochi anni e i malcapitati sono tre professionisti svizzeri del Mendrisiotto che sono stati ingannati perché il padre delle Princess diceva di aver diritto ai famigerati titoli tedeschi e americani dopo la caduta dell’impero etiope in qualità di ultimo imperatore.

A due dei truffati aveva promesso di far ottenere parecchio denaro, grazie ai presunti 178 miliardi di dollari in questi fondi. Tutto falso e così i due, si sono ritrovati in piena crisi. Il padre delle gieffine non aveva un piano a lungo termine e i soldi ottenuti con l’inganno non sono andati a finanziare nient’altro se non la sua vita da super ricco. Sapeva benissimo che quei prestiti non sarebbero mai stati onorati. Perchè in aula si è appurata solo la truffa e non l’eventuale discendenza nobiliare del Selassiè? Questo non lo sappiamo ma a installare il dubbio sulle sue origini imperiali è una procuratrice del processo. C’è un solo atto ufficiale di nascita del papà di Jessica, Lulù e Clarissa che porta come nome di battesimo dei suoi genitori quello di suo padre con origini sarde. L’uomo condannato per truffa ha sempre affermato di essere stato adottato per lasciare l’Etiopia e salvarsi la vita. Tra l’altro ci sarebbero delle trascrizioni riguardo al suo essere l’ultimo imperatore della stirpe dei Selassiè. È questo particolare che ha instillato il dubbio se le ex concorrenti del Grande Fratello VIP siano davvero principesse.