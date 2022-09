Francesca Chillemi Miss Italia 2003 vittima come Viola FOTO

Francesca Chillemi Miss Italia 2003 com’era l’attrice di Viola come il mare ai tempi del suo successo, quando ha sofferto pregiudizi simili a quelli del personaggio che interpreta

Francesca Chillemi è pronta a tornare protagonista in prima serata sul piccolo schermo. L’attrice siciliana, volto noto di molte serie di successo come Braccialetti rossi e Che Dio ci aiuti, è la protagonista, in coppia con Can Yaman, di Viola come il mare. La fiction è in partenza venerdì 30 settembre su Canale 5, con la proiezione dei primi due episodi, che verranno seguiti poi da altre dieci puntate divise in cinque serate. Sei appuntamenti, dunque, con la bellissima attrice, pronta a dare vita a un personaggio davvero molto interessante.

Viola, la protagonista della fiction di Canale 5, è una giovane giornalista affetta da sinestesia, un disturbo percettivo che provoca l’associazione di una sensazione a uno stimolo sensoriale di natura diversa. Nel particolare, Viola associa a ogni persona che incontra un colore e tramite questo riesce a capire la vera natura di chi ha davanti e i suoi pensieri più nascosti. Questo particolare dono la aiuterà a risolvere i complicati casi di omicidi che via via, nel corso delle puntate, si presenteranno a lei e all’ispettore capo della polizia Francesco Demir, il bellissimo Can Yaman protagonista al fianco di Francesca Chillemi di Viola come il mare. Il dono di Viola, però, ha anche un altro lato della medaglia, perché la giornalista a causa della sua peculiarità finisce vittima del pregiudizio, una sensazione provata in prima persona dalla stessa attrice.

Francesca Chillemi Miss Italia 2003: la sua incoronazione

L’ingresso di Francesca Chillemi nel mondo dello spettacolo risale al 2003, quando la giovanissima attrice siciliana viene eletta Miss Italia a soli 18 anni. Dopo l’incoronazione ricevuta per mano di Claudia Cardinale, la protagonista di Viola come il mare si diploma al liceo classico e poi tenta la carriera da attrice, prendendo parte a due episodi della fortunata fiction di Rai 1 Un medico in famiglia. Dopo di ché si cimenta in diverse trasmissioni televisive come I Raccomandati e Italia che vai, prima di entrare nel 2007 nel cast di Carabinieri.

La sua carriera da attrice piano piano decolla, ma soprattutto all’inizio Francesca Chillemi ha dovuto fare i conti con i pregiudizi che oscuravano il suo talento e giustificavano la sua presenza in televisione solo a causa della sua bellezza. L’attrice però non si è fatta fermare da questi pregiudizi ed è andata avanti per la sua strada, diventando oggi una protagonista importante del mondo della televisione italiana. Una carriera costruita con tenacia e forza di volontà, tratti caratteriali che accomunano Francesca Chillemi e Viola, anche lei dotata di una grande forza d’animo che non la fa piegare davanti ai pregiudizi, come vedremo presto nelle puntate della fiction di Canale 5.