Gf Vip Ginevra e Antonino: cosa è successo sotto le coperte tra Gintonic

Una nuova coppia è nata all’interno del GF VIP. Sono i Gintonic, sigla che sta per Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

Che si voglia chiamarla ship o nuova coppia, qualcosa sta nascendo tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. I due sono già stati soprannominati su Twitter Gintonic, dall’unione dei loro nomi. Lui la cerca costantemente e lei si lascia corteggiare. Le attenzioni fanno sempre piacere ma in questo caso potrebbe davvero nascere qualcosa.

Lui si accende quando è in sua presenza o quando semplicemente parla di lei. La sorella di Elettra, dal canto suo, gioca a fare la preziosa. Dice che Antonino è ben distante dal fare breccia, un po’ come chi sogna di raggiungere la luna con una semplice scala. Poco dopo però è lì di fianco a lui a coccolarlo. Non sanno davvero resistere e ora hanno iniziato anche a dormire insieme.

Ginevra e Antonino: cos’è successo a letto

Antonino Spinalbese ha spiegato come Ginevra Lamborghini sia la partner ideale con cui condividere il letto. La loro sintonia vale tanto di giorno quanto di notte. Un utente su Twitter si è reso conto di come abbiano trascorso ben 3 ore di fila a parlare a letto, complici più che mai.

Qualcosa di strano poi è accaduto. Antonino si è di colpo spaventato nel sentire la voce del Grande Fratello che lo richiamava, per nome, nel cuore della notte. Il tutto perché stava provando a parlare in silenzio con Ginevra, all’orecchio, senza microfono. Un bello spavento per lui, in seguito messosi comodo alle spalle della bella Ginevra. Circolano in rete numerose foto di loro due addormentati come una giovane coppietta da poco insieme.

Parlando con Giovanni Ciacci e Pamela Prati, Spinalbese ha confessato il proprio interesse per lei. Si vedrebbe bene al suo fianco, se lei non avesse quel cognome tanto ingombrante. Ha già avuto un’esperienza con una donna costantemente al centro del gossip e le cose non sono andate bene. Da Belen Rodriguez a Ginevra Lamborghini, dovrebbe accettare di finire spesso sulle riviste, condividendo con il pubblico un’altra fetta del proprio privato.

Un altro grande ostacolo, non di poco conto, è dato dal fatto che Ginevra è fidanzata. Antonino si è già informato, chiedendo spiegazioni alla diretta interessata. Fuori dalla casa del Grande Fratello c’è qualcuno che l’aspetta e probabilmente non sta gradendo tutte queste attenzioni.

Ufficialmente è entrata al GF VIP come single ma fin dai primi giorni ha spiegato d’avere una persona speciale. Pare si tratti di una frequentazione alquanto recente, non resa pubblica. Di lui non sappiamo nulla, ma c’è un sospetto. Potrebbe trattarsi di un giovane di nome Edoardo, come riportato da Vicolo delle News. Gioca a basket e ha trascorso l’estate con Ginevra e alcuni suoi amici. Un viaggio insieme, probabilmente il primo, e poi la separazione a causa del reality. La ragazza sembra debba prendere una decisione. La continua convivenza con Spinalbese potrebbe farle dubitare dei suoi sentimenti.

Interpellati da Alfonso Signorini, i due hanno commentato un po’ questa febbre social nei loro confronti. C’è un reale interesse? Antonino ha spiegato come pensi ancora che quel cognome pesi. In puntata nessun accenno al fidanzato di lei, almeno da parte sua. Si è poi lasciato andare a una confessione: “L’amore per me è sempre ben accetto”. Un cambio di direzione rispetto ai primi giorni, quando sembrava più chiuso e desideroso solo di godersi sua figlia, chiudendo le porte per ora ad altri sentimenti.

Ginevra ha detto come adori il fatto che lui la faccia ridere tanto. È molto affine a lei: “Ho incontrato un amico in questa casa. Poco prima di entrare ho conosciuto una persona. Se Antonino sta bussando alla porta, al momento quella è occupata. Mi manca lui e l’ho vissuto troppo poco (parlando della persona all’esterno, ndr)”.