Gf Vip Memet fidanzato di Gegia nega e insulta fan? Le prove VIDEO

Il fidanzato di Gegia, il turco Memet, esiste davvero? Il dubbio che si tratti di un nuovo caso Mark Caltagirone è concreto.

Fin dal suo ingresso nella casa del GF VIP, Gegia ha raccontato d’aver incontrato una persona speciale. Una conoscenza quasi prevalentemente virtuale ma, una volta uscita dal reality Mediaset, sicuramente volerà da lui per poter stare insieme e, perché no, dare inizio a una storia d’amore ufficiale.

Lo ha citato in più occasioni il suo bel Memet, lanciandogli anche messaggi d’amore in turco in diretta. Da come ne parla, è chiaro che Gegia sia particolarmente coinvolta. Online, con tante videochiamate, hanno stretto un rapporto che oggi occupa un posto importante nel cuore di lei.

Ora però spunto un atroce dubbio. E se Memet non fosse mai esistito? Gegia potrebbe aver mentito, come fatto in passato da Pamela Prati. Potrebbe invece essere stata vittima di un raggiro. Una persona, magari sotto falso nome, l’ha fatta innamorare avendo cattive intenzioni. I dubbi sono tanti ma quanto raccontato da un utente su Twitter getta una grande ombra su questo personaggio.

Chi è Memet: fidanzato di Gegia

Restare chiusi nella casa del Grande Fratello non è facile. Col tempo la convivenza forzata inizia a far sentire il proprio peso. Lo stesso dicasi per il fatto di dover restare chiusi in casa, per quanto grande e confortevole. Iniziano a mancare gli affetti ed è quello che sta accadendo a Gegia. Vorrebbe poter rivedere il suo fidanzato Memet. Si è confidata con Sara Manfuso, ammettendo d’essere un po’ nostalgica. La donna si è poi rivolta alle telecamere per fare un appello alla sua amica Franca Maria, così che le faccia giungere degli aggiornamenti.

Le indagini sono iniziate, così da scoprire qualcosa in più sull’identità di Memet. Dalle poche informazioni che circolano, pare lavori nel settore immobiliare e delle costruzioni in Turchia. Sono tanti i campanelli d’allarme che fanno sospettare una sorta di truffa ai danni di Gegia. Nessuna visita o contatto fisico. Solo messaggi a distanza oltre al primo incontro in aeroporto. La donna continua a ripetere che la relazione è reale, ma ora da Twitter giunge una storia preoccupante.

Grazie alla foto, alcuni utenti hanno individuato il famoso Mamet in Turchia. Gli hanno scritto e lui sostiene di non conoscere Gegia. Ha inoltre offeso fortemente gli utenti, dicendo loro di non infastidirlo più con questa storia.

Tutti si aspettavano che Pamela Prati dovesse fare chiarezza sul caso Mark Caltagirone, quando in realtà si stanno aprendo le porte per un caso tutto nuovo. Di sicuro nel prossimo appuntamento con il GF VIP Alfonso Signorini non si farà trovare impreparato. La redazione continuerà le indagini, così da potersi confrontare con l’attrice in casa. È tempo di chiarimenti, che potrebbero fare del bene anche a lei, qualora risultasse essere vittima di una truffa. Voleva degli aggiornamenti dal suo amore e sono giunti. Peccato non siano proprio quelli che desiderava.