Gf Vip Patrizia Rossetti dopo il marito un nuovo amore FOTO

Al Gf Vip Patrizia Rossetti ha parlato del tradimento dell’ex marito Rudy Londoni ma a Diva e Donna aveva presentato un nuovo amore

Patrizia Rossetti, la tigre del Grande Fratello VIP, ha avuto una relazione dopo il divorzio dal suo ex marito Rudy Londoni. A raccontarlo è stata la stessa conduttrice di Rete4 in un articolo sul settimanale Diva e Donna che risale all’aprile di quest’anno. Nella foto, postata su Twitter da Biccy, si vede una raggiante Rossetti baciare appassionatamente un uomo Michele che non si sa oggi che fine abbia fatto. L’attuale concorrente del Grande Fratello VIP ha raccontato a cuore aperto del suo matrimonio con Rudy Londoni e soprattutto del tradimento che l’ha segnata. Mentre tutta Italia si chiede chi è l’amante dell’ex marito della Rossetti che fa parte del mondo dello spettacolo e che la stessa rossa di Rete4 conosceva da ben 30 anni, il gossip si fa più interessante.



Nell’articolo di Diva e Donna Patrizia raccontava di quanto fosse speciale Michele, suo nuovo amore e che questo presunto fidanzato, conosciuto poco prima del lockdown, fosse molto rispettoso dei suoi tempi e la facesse stare bene. La domanda allora sorge spontanea: perché Patrizia Rossetti al Grande Fratello VIP non ha mai parlato di questo fidanzato? Non solo, la concorrente del GF VIP ha detto che da quattro anni non batte chiodo. Il mistero si infittisce.

GF VIP Patrizia Rossetti e il tradimento dell’ex marito

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip ha svelato ieri sera la sua verità sul tradimento del suo ex marito nei suoi confronti. Un momento molto toccante in super LED che Alfonso Signorini ha annunciato con particolare interesse nei confronti di un’icona della televisione commerciale. Dopo un momento goliardico raccolto in una clip dove la rossa storica conduttrice di Rete 4 svelava da quanto tempo non faceva più l’amore, 4 anni, i temi sono diventati seri. La Rossetti ha iniziato a raccontare la sua storia con Rudy Londoni ed il suo rapporto con l’amore. “Come sono stata fortunata sul lavoro, non lo sono stata nella vita sentimentale”.



Aveva già 47 anni Patrizia quando si è sposata con un cameraman conosciuto sul set di una televendita e ha vissuto con lui 7 anni meravigliosi, pensava di aver trovato la sua metà. La gieffina l’ha beccato in flagrante mentre la tradiva, pensava fosse una caduta, l’ha perdonato due volte e alla terza l’ha lasciato. “L’amante del mio ex marito Rudy Londoni? È una del mio stesso ambiente di lavoro, la conosco da 30 anni” ha rivelato Patrizia Rossetti ieri sera al Grande Fratello Vip in prima serata. Mesi fa, a suo dire, è venuto in ginocchio a chiedermi di tornare insieme ma non è riuscita a perdonarlo nuovamente. “L’amore è una persona che ti sostiene. Un nuovo compagno? Mai dire mai” visibilmente commossa ammette la conduttrice.

Sei sempre stata abituata a contare su te stessa ha commentato Signorini. Ci credeva tantissimo nel matrimonio con Rudy Londoni, lei ha detto di non aver mai tradito perché non è solo l’atto fisico, significa calpestare i sentimenti dell’altro. “Lui mi conosceva sapevo che ero forte, una tosta”. Ha perdonato un tradimento perché ha pensato mai dire mai, nella vita può succedere, che forse era lei il problema per il suo carattere molto forte e pensava ad una sbandata. Invece si è resa conto che nel suo matrimonio erano in tre. Patrizia Rossetti ha anche aggiunto ieri sera che l’ex marito le ha detto che l’amava ancora, che con l’amante non si trovava anche se a dire della concorrente del Gf Vip oggi vive con questa donna. “I miei amici mi danno la forza e tanto amore”. Sonia Bruganelli le ha fatto i complimenti dicendole che l’adora, Orietta Berti ha aggiunto che anche lei avrebbe perdonato un tradimento del suo Osvaldo.