Alessandro Cecchi Paone fidanzato chi è Simone Antolini “amava le donne”

Alessandro Cecchi Paone ha un nuovo fidanzato. Il suo nome è Simone Antolini e la differenza d’età sta facendo molto discutere.

Tanto si è detto e scritto sulla nuova relazione di Alessandro Cecchi Paone, che ha al suo fianco un nuovo fidanzato, il giovane Simone Antolini. La differenza d’età tra il giornalista de “La macchina del tempo” e il suo compagno ha portato molti a suppore ciò che regolarmente in tanti pensano quando vedono una ragazza al fianco di un uomo maturo, se non vecchio, che stia con lui per soldi.

Simone, fotografato con Cecchi Paone in esclusiva sul settimanale Chi, ha dovuto così affrontare un periodo molto delicato, tra insulti e minacce di persone di colpo interessate alla sua vita privata, unicamente perché intenzionate a puntare il dito e giudicare. L’idea che ognuno possa fare le proprie scelte nella vita, senza dover sottostare allo sguardo altrui è pura utopia. Lentamente il ragazzo sta sviluppando una corazza, aiutato di certo da Cecchi Paone, che di commenti spregevoli ne ha subiti nel corso della sua vita. Conosciamo però un po’ meglio il suo nuovo fidanzato. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, che un tempo era fidanzato con una donna.

Alessandro Cecchi Paone fidanzato: la differenza di età

Fino a qualche tempo fa nessuno del grande pubblico aveva idea di chi fosse Simone Antolini. Un ragazzo come tanti che si ritrova a dover gestire ora un’improvvisa fama. Tutto è scattato nel momento in cui sono state pubblicate le foto che lo ritraggono in compagnia del suo fidanzato. Un volto noto della televisione italiana, Alessandro Cecchi Paone.

Immagini decisamente tenere, di loro in barca tra coccole e baci. A far storcere il naso del pubblico è però la grande differenza d’età che li divide. Simone Antolini ha infatti 23 anni e il noto conduttore e divulgatore scientifico ne ha invece compiuti 61. Una differenza di ben 38 anni.

Da quando sono stati immortalati a largo della Costiera Amalfitana in barca, la vita del giovane è cambiata per sempre. Si è infatti ritrovato al centro di numerose critiche, offese e minacce.

Sappiamo di lui che è originario delle Marche, studente di scienze giuridiche all’università. Si è sempre mosso tra gli studi e l’attività di famiglia. I suoi genitori hanno infatti un negozio di alimentari che vende prodotti a km zero, frutto di una loro azienda agricola. A lungo Simone li ha aiutati, rimboccandosi le maniche.

Ha una grande passione, la recitazione. Dopo un provino ha però capito di doversi concentrare prima sugli studi, evitando di puntare tutto su un percorso che potrebbe non condurlo da nessuna parte. Su Instagram il suo profilo è privato ma ha comunque un vasto seguito di 4mila persone. Proprio grazie al social ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone.

Un amore recente, nato ad aprile 2022. È stato allora che il ragazzo ha contattato il giornalista, riconoscendosi nella sua storia. I due hanno iniziato a scriversi sempre più spesso, fino all’incontro avvenuto a Rimini. Qualcosa è scattato e in estate hanno deciso di trascorrere alcune settimane insieme. Ecco che sono stati beccati dai paparazzi di Chi.

Le immagini rese pubbliche hanno di fatto concretizzato il coming out che Simone non aveva ancora deciso di fare. Una forzatura che ha dato il via a un incubo, che lo ha costretto a chiudere il suo account Facebook, dati i commenti violenti ricevuti.

Alessandro Cecchi Paone fidanzato: le minacce subite

Intervistato dal Corriere, Simone Antolini ha spiegato la dura situazione che si ritrova a vivere. Avrebbe voluto fare coming out ufficialmente con i suoi genitori, che sospettavano qualcosa e sapevano si stesse frequentando con Alessandro Cecchi Paone. Nessun discorso vero e proprio era stato però affrontato. Quelle foto sono dunque stata una violenza.

Peggio, però, le reazioni di chi lo conosceva e, vedendo quegli scatti, si è sentito in diritto di giudicare, accusare, insultare e minacciare: “Tutti pensavano fossi eterno. Non avevo ancora esternato la mia condizione. Ora ritengono, quindi, sia diventato omosessuale per poter essere famoso”.

Ha raccontato un po’ la sua storia a Fanpage, pur non volendo ovviamente dire in che città abiti, date le minacce ricevute. Una violenza che ha dell’assurdo, rivolta anche a persone che gli sono vicine: “Mi hanno descritto come la pente dietro questo polverone. Invece sono una vittima. Una mattina mi sono svegliato e ritrovato in foto e articoli, scaraventato in questo vortice”.

Sogna di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, magari approdando al cinema. La sua prima e unica esperienza, però, è stata un incubo. Ha raccontato d’aver fatto un casting a Roma, per poi essere richiamato. Si è recato a Bologna, dove un importante regista gli ha proposto un book fotografico, raccomandazione e corso di portamento al costo di 2mila euro: “In maniera esplicita, poi, mi ha detto che potevo evitare di pagare, essendo un ragazzo carino. Se mi fossi prestato, avrebbe pensato lui alla cifra. Andai via scosso e schifato”.

Ha inoltre raccontato come sia stato fidanzato con una ragazza per quattro anni. Tra loro non è finita perché aveva capito d’essere omosessuale, bensì perché la monotonia li aveva avvolti. In seguito ci fu un bacio con un suo amico bisessuale. Quello è stato il momento che ha cambiato tutto: “La mia ex ha visto le foto e non è arrabbiata. Mi ha detto che è felice per me, se lo sono davvero. Molte persone invece hanno iniziato a evitarmi. Una cara amica mi ha addirittura chiesto se Alessandro mi pagasse bene”.