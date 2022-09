Tale e quale show 2022 Andrea Dianetti chi è l’ex Amici

Andrea Dianetti chi è il concorrente dell’edizione 2022 di Tale e Quale show ed ex partecipante di Amici, dove si è messo in mostra con un ottimo risultato

È tornato uno degli appuntamenti televisivi più attesi di questa stagione: venerdì 30 settembre è ripartito Tale e Quale show, il programma condotto da Carlo Conti che vede i personaggi dello spettacolo interpretare famosi artisti. Tra i protagonisti di questa nuova edizione dello show di Rai 1 c’è Andrea Dianetti, presenza di lunga data nella televisione italiana con all’attivo anche un passato ad Amici. Classe 1987, Andrea Dianetti ha 35 anni ed è nato a Roma. Sin da bambino ha palesato il proprio interesse per il mondo della recitazione, iniziando a frequentare corsi di arte drammatica, fino al 2006, quando arriva la grande occasione della sua vita.

Andrea Dianetti entra infatti a far parte del cast di Amici 5, all’interno della categoria recitazione, e si afferma come uno dei principali protagonisti di quell’edizione. Il nuovo concorrente di Tale e Quale show riesce ad arrivare fino alla fase serale e non solo: giunge in finale, ma deve accontentarsi del secondo posto, dietro al ballerino Ivan D’Andrea. Quell’esperienza è il motore che fa partire la sua carriera: Andrea l’anno successivo torna come attore professionista nello show di Maria De Filippi, intanto inizia a collezionare apparizioni in episodi di fiction importantissime come Un medico in famiglia, I Cesaroni e Camera Cafè. Intanto Dianetti coltiva anche le sue altre passioni, dal teatro al doppiaggio, fino ad approdare al cinema. Nella sua filmografia spiccano pellicole come Tempo di reazione, Dimmi che destino avrò e Una cella per due. Negli ultimi anni, Andrea Dianetti è tornato a essere un volto dei programmi Mediaset, conducendo nel 2021 Isola party e quest’anno Pupa party al fianco di Dayane Mello.

Andrea Dianetti: la vita privata

Per ciò che riguarda la famiglia, sappiamo che Andrea Dianetti ha perso il padre in tenera età, quando aveva appena 9 anni. Un lutto che sicuramente si è fatto sentire, ma a cui l’ex attore di Amici ha saputo reagire alla grande. A proposito della vita sentimentale, invece, il nuovo concorrente di Tale e Quale show è stato fidanzato con Francesca Maiozzi, anche lei protagonista di Amici in passato. L’ex di Dianetti ha partecipato al talent show di Canale 5 nella sua nona edizione quando a trionfare è stata Alessandra Amoroso. Francesca aveva partecipato ad Amici come ballerina, ma dopo quell’esperienza ha deciso di intraprendere la carriera da cantante.

Dopo la fine di questa relazione, Andrea ha ritrovato l’amore con Miriam Milani, originaria di Artena, vicino Roma. La ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo e non sappiamo molto su di lei, i due condividono molti scatti sui social (qui il profilo Instagram di Andrea Dianetti), ma pochi dettagli della loro sfera privata.