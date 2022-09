Tale e quale show 2022 Claudio Lauretta chi è l’imitatore

Chi è Claudio Lauretta, il nuovo concorrente di Tale e Quale Show 2022, conosciuto soprattutto come imitatore? Scopriamo tutto su di lui: età, moglie, Instagram.

Inizia stasera Tale e Quale Show 2022, la nuova edizione del programma della prima serata di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in cui per otto settimane vari concorrenti si sfideranno nell’imitazione di grandi nomi della canzone. È tutto pronto per iniziare anche questa stagione dello show, ma chi sono i partecipanti dell’edizione 2022? Impariamo a conoscerne uno.

Vi parliamo adesso di Claudio Lauretta, che a molti di voi sarà noto soprattutto come imitatore, e che pertanto pare cedere proprio a fagiolo per un programma come Tale e Quale Show. Ma proviamo a scoprire qualcosa d più su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Claudio Lauretta, l’imitatore a Tale e Quale Show 2022

Nato a Novi Ligure, vicino Alessandria in Piemonte, il 20 luglio 1970, Claudio Lauretta ha 52 anni compiuti. Ha iniziato a lavorare come attore a teatro negli anni Ottanta, arrivando in tv per la prima volta nel 1992 cme imitatore nello show Piacere Raiuno. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo, ed è arrivato a lavorare in programmi come Striscia la Notizia, Paperissima Sprint, Tira & Molla, La Sai l’ultima?.

In breve è diventato uno degli imitatori più noti della televisione italiana, lavorando anche in radio, grazie a personaggi divertenti ispirati ad Adriano Celentano, Silvio Berlusconi, Giuseppe Conte, Claudio Bisio, Vittorio Sgarbi, Renato Pozzetto. Ha preso poi parte a due edizioni del Festival di Sanremo, ed è stato nel cast di Zelig e di Colorado, oltre ad aver preso parte come concorrente alla sesta edizione di Italia’s Got Talent, nel 2016. Claudio Lauretta oggi uno dei principali collaboratori della trasmissione comica di Radio Deejai “Ciao Belli” dove spesso intrattiene i radioascoltatori imitando i suoi personaggi di punta che hanno contraddistinto la sua lunga carriera di imitatore. Una curiosità su di lui: ha rivelato di aver fatto più volte il provino per entrare nel cast come concorrente di Tale e Quale Show riuscendoci finalmente quest’anno. D’altronde ha più volte fatto il quarto giudice a sorpresa del programma condotto da Carlo Conti nascondendo al pubblico il desiderio di sedere dall’altro lato della scrivania.

Claudio Lauretta moglie

Claudio Lauretta è sposato, anche se della sua relazione sentimentale si sa molto poco. Conosciamo unicamente il nome di sua moglie, che si chiama Michela Daglio, ma non sappiamo quale sia la sua età né che lavoro faccia. La coppia ha un figlio, Martino Lauretta che oggi ha 16 anni di età. Come il papà fa già parte del mondo dello spettacolo ma in qualità di attore. Ha infatti preso parte alle fiction “Il Capitano Maria”, interpretando un ruolo da protagonista quello del figlio di Vanessa Incontrada, e “La classe degli asini” con Flavia Insinna. Il soprannome di Martino è Martin Lupo perché così lo chiamano a scuola. Sul suo profilo Instagram, Claudio Lauretta vanta quasi 40.000 follower, e pubblica principalmente contenuti inerenti il suo lavoro di attore e imitatore, ma anche qualche scatto della sua vita privata. Potete seguirlo anche voi qui. Il concorrente di Tale e Quale Show è d’altronde sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.