Tale e quale show 2022 Elena Ballerini chi è vero nome Pappalardo

Chi è Elena Ballerini, la nuova concorrente di Tale e Quale Show 2022, e cosa c’entra con Adriano Pappalardo? Scopriamo tutto su di lei: età, fidanzato, Instagram.

Sono trascorsi 10 anni dalla prima del programma ed è tornato alla grande Tale e Quale Show 2022. Un cast con i fiocchi quello della nuova edizione del programma della prima serata di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in cui per otto settimane vari concorrenti si sfideranno nell’imitazione di grandi nomi della canzone. È tutto pronto per iniziare anche questa stagione dello show, ma chi sono i concorrenti dell’edizione 2022? Impariamo a conoscerne uno.

Partiamo con Elena Ballerini, il cui vero nome è Elena Pappalardo (vi state già domandando se è per caso parente di Adriano Pappalardo? Ci arriviamo, con calma), e che il pubblico televisivo italiano conosce già abbastanza bene. Proviamo a rivelare qualche curiosità sul suo conto.

Tale e quale show 2022 Elena Ballerini è figlia di Adriano Pappalardo?

Elena Ballerini è nata a Genova il 21 febbraio 1984, e ha quindi 38 anni. È cresciuta però a Loano, sempre in Liguria, assieme alla famiglia e no, suo padre non è il celebre cantante pugliese Adriano Pappalardo: si chiamava in realtà Alberto e faceva l’avvocato, ma è scomparso quando Elena aveva appena 18 anni. La ragazza è quindi cresciuta assieme alla madre Marina, che le ha trasmessa la passione per la musica, in quanto ex-musicista.

Fin da piccola ha studiato canto, recitazione e scrittura, e da adolescente ha iniziato a studiare nello specifico musica jazz, soul e il musical, partecipando a varie produzione teatrali: Il fantasma dell’opera, Cats, Evita. Sul fronte degli studi scolastici, invece, si è diplomata al Liceo Scientifico Giordano Bruno e poi laureata in Scienze Giuridiche con una tesi in Diritto Privato.

È divenuta abbastanza nota come personaggio televisivo a partire dal 2011, quando ha preso parte come cantautrice allo show di Rai 2 La terra delle meraviglie. Successivamente l’abbiamo vista come conduttrice di Gulp Cinema, poi come attrice nella miniserie Un matrimonio e nel film Maldamore, e dopo come inviata a Mezzogiorno in famiglia. Più di recente ha condotto 4 zampe in famiglia, Primo Set e il Concerto di Santo Stefano, oltre al Gran Galà deiTulipani di Seta Nera; è stata anche inviata per Citofonare Rai 2.

Elena Ballerini fidanzato e vita privata

Alta 175 centimetri per 56 chili, Elena Ballerini non ha un fidanzato, ma bensì un marito! È infatti sposata dal 2016 con il manager Luca Federico Ghini, con cui è convolata a nozze con una cerimonia tenutasi a Portofino, nella sua Liguria. La coppia ha anche avuto un figlio, Alberto Emanuele, nato nel 2018. Sul suo profilo Instagram, Elena Ballerini conta ben 120.000 follower, e pubblica principalmente foto della sua vita privata e assieme a suo figlio. Se volete seguirla anche voi, potete farlo qui. Anche il marito della concorrente di Tale e Quale Show è originario della Liguria, è infatti nato a Genova ed ha poco più di 40 anni di età. La storia d’amore tra Elena Ballerini e suo marito è stata un vero e proprio colpo di fulmine: si sono conosciuti e nel giro di un anno si sono sposati. Il loro primo incontro è stato breve ma intenso, si sono subito trovati e hanno scambiato questo sentimento forte che li ha uniti da subito per amicizia. Due mesi dopo si sono fidanzati con estrema naturalezza. “Tutto ciò che desideravo è al mio fianco” ha rivelato a Vero l’artista quando ha parlato del suo Luca. Memorabile la frase che la Ballerini ha detto al marito allo scambio delle fedi “ce l’abbiamo fatta”.