Tale e Quale Show 2022 prima puntata chi ha vinto: classifica

Tale e Quale Show 2022 prima puntata chi ha vinto l’episodio d’esordio della nuova edizione e la classifica al termine della serata

Nella serata di venerdì 30 settembre è andata in onda la prima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1, condotto da Carlo Conti, che vede i personaggi dello spettacolo cimentarsi nelle imitazioni di grandi artisti del panorama nazionale e internazionale. Sono undici i concorrenti che prendono parte a questa edizione dello show di Rai 1 e ad aggiudicarsi la prima puntata è stato l’ex cantante di Amici Antonino, che ha ottenuto un successo strepitoso interpretando Marco Masini. L’artista si è cimentato in uno dei brani più famosi del cantautore toscano, T’innamorerai, raccogliendo ben 75 punti, I quattro giudici, Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e per l’occasione Leonardo Fiaschi nei panni di Jovanotti, hanno assegnato tutti ben 15 punti all’ex protagonista di Amici: un trionfo incredibile che proietta Antonino in testa alla classifica al termine della prima serata di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show 2022 prima puntata: la classifica

Alle spalle di Antonino Spadaccino si è piazzato Gilles Rocca, che ha interpretato Ultimo in I tuoi particolari, canzone con cui lo stesso cantante romano si era piazzato secondo al Festival di Sanremo. Un destino scritto nella canzone insomma. Chiude il podio Rosalinda Cannavò, che ha dovuto vestire i panni de La rappresentante di lista e portare un altro brano sanremese come Ciao Ciao. 59 punti per Rocca e 53 per Rosalinda: a pesare è stato soprattutto il voto di Cristiano Malgioglio, che ha assegnato all’attrice appena sei punti.

Ai piedi del podio si è piazzato Claudio Lauretta, premiato dalla giuria per la sua interpretazione di Renzo Arbore ne Il clarinetto, ma non dai concorrenti e dai social. 52 punti per l’imitatore, mentre a tre lunghezze di distanza si è piazzata Alessandra Mussolini nei panni di Rosanna Fratello con Sono una donna, non sono una santa. Primo brano internazionale con Samira Lui, che raccoglie 46 punti con la sua The Rhytm of the night di Corona. Di poco sotto, con 44 e 43 punti, Andrea Dianetti ed Elena Ballerini, nei panni rispettivamente dei Maneskin con Beggin e di Olivia Newton-John con Hopelessy Devoted to You, brano tratto dalla celebre colonna sonora di Grease.

Passiamo ora, invece, agli ultimi tre posti. La terzultima è Valentina Persia, che imitando Teresa De Sio e cantando Aumm Aumm ha raccolto appena 35 punti. Malissimo, in penultima posizione, Francesco Paolantoni e uno dei simboli del programma come Gabriele Cirilli, i quali si sono cimentati nell’ultimo brano a vincere Sanremo, Brividi, interpretando Blanco e Mahmood senza convincere la giuria. Infine, ultimo posto per Valeria Marini, che ha portato in scena Britney Spears e la sua Toxic.

Questa, dunque, la classifica al termine della prima puntata di Tale e Quale Show. L’appuntamento ora, col secondo episodio di questa edizione, va a venerdì 7 ottobre, quando i concorrenti vestiranno i panni di altri artisti e proveranno a convincere la giuria per ottenere la vittoria di puntata.