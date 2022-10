Amici 22 Piccolo G chi è il cantante di Rudy Zerbi

Amici 22, Piccolo G è uno dei cantanti del Team di Rudy Zerbi: scopriamo qualche caratteristica in più del nuovo allievo della scuola

Sono 19 gli allievi della nuova edizione di Amici 22, coloro che hanno formato la classe di quest’anno; e chissà se tra di loro ci sarà il nuovo vincitore, colui che subentrerà nell’albo d’oro a Luigi Strangis oppure se magari enterrà più avanti, nel corso della trasmissione, con qualche sfida o per assegnazione di merito.

Sta di fatto che gli allievi del talent show più famoso e longevo d’Italia, già lavorano e sgobbano nelle salette, agli ordini dei loro insegnanti ed assistenti, per un vero ritmo a tambur battente. D’altronde tempo per riposarsi non ce n’è; le prove sono in rapida successione, le classifiche di gradimento incidono sul giudizio finale e le sfide non mancano mai.

Ingredienti che, come sempre, animano la scuola di Amici, con il “gioco” che si fa sempre più duro, giorno dopo giorno. Tra i cantanti più attivi in queste prime settimane di trasmissione, c’è sicuramente Piccolo G. Andiamo a scoprire chi è il giovane cantante.

Amici 22, alla scoperta di Piccolo G

Piccolo G, all’anagrafe Giovanni Rinaldi, è un cantante 22enne di Macerata, nato nel 2000. Una passione per la chitarra che l’ha portato ad iniziare questo strumento fin dalla giovane età di 12 anni prima che il rap – a 16 anni – prendesse il sopravvento, fino ad iniziare a praticare la tecnica del freestyle.

Iscritto all’Università, ama la letteratura e la filosofia el sue giornate le trascorre ascoltando musica oppure leggendo libri. Della sua vita privata sappiamo poco, ma sembra proprio che non sia fidanzato, di certo una bella notizia per le sue fan e, magari, per qualche altra allieva della scuola.

Piccolo G, scelto dal professore Rudy Zerbi, prima di entrare nella scuola di Amici 22 ha già un passato alle spalle, anche piuttosto importante. Non è novello al mondo della musica ed alcuni suoi lavori sono stati pubblicati sulle piattaforme streaming, da Youtube a Spotify, naturalmente per farsi conoscere al grande pubblico.

Con l’alias Junior G (poi italianizzato in Piccolo G per Amici), ha chiuso al quarto posto un contest Honiro a cui aveva preso parte, con tanto di pubblicazione del singolo Nike e tuta. A ruota, altri due singoli, “Ho fame” e “Non lo sai” con tanto di video ufficiale.

Quando sembrava sul punto di esplodere, il ragazzo ha deciso di fermarsi per una pausa lunga. Il suo ritorno è avvenuto nell’aprile del 2020, in pieno lockdown, con il singolo Gridano che ha visto la partecipazione di Madame ed Izi. E nell’album di quest’ultima RIOT, compare con “Domani“, cantata insieme a Federica Abbate.

L’ultimo brano pubblicato è “Canzoni d’amore” ed è recentissimo, del 2022. In totale sono sei i singoli pubblicati dal 2019. Ora, con l’avventura nella scuola di Amici spera che possa definitivamente imporsi al grande pubblico e veder la sua carriera spiccare il volo.