Amici 22 Wax chi è il cantante di Arisa

Nella nuova edizione di Amici 22 tra i cantanti c’è Wax: proviamo a scoprire qualcosa sul ragazzo nel Team di Arisa

Su Canale 5 lo scorso 18 settembre è partito di Amici 22, la nuova edizione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Solito canovaccio; ballerini e cantanti in gara per sfidarsi fino a raggiungere dapprima la seconda fase del programma, denominata “Serale” che andrà in onda a partire dalla prossima primavera, poi alla vittoria finale, con tanto di montepremi in palio.

Di strada da percorrere, però, ce n’è ancora tanta prima di arrivare a quell’obiettivo, ed i 19 allievi della scuola al momento sono decisamente impegnati a tenersi il banco e chiamati a convicnere i loro professori – gara dopo gara e settimana dopo settimana – a rinnovargli la fiducia.

Tra gli studenti che quest’anno animeranno la scuola più famosa d’Italia c’è Wax, uno dei nove cantanti che sono entrati nel programma durante la prima puntata che si è tenuta lo scorso 18 settembre. Già, ma chi è Wax? Proviamo a raccontare qualcosa in più su di lui.

Amici 22, alla scoperta di Wax: in sfida nella terza puntata

Naturalmente si tratta di un nome d’arte quello di Wax, però al momento è sconosciuto il suo nome all’anagrafe, al pari della sua età. Ragazzo decisamente molto riservato, le poche informazioni sono state rese note da Maria De Filippi alla lettura della sua scheda.

Vive a Milano ed ha già esperienze lavorative extra musicali, dal traslocatore al cameriere fino al lavoro di rider, tutti mestieri intrapresi per avere una sua indipendenza economica. Si definisce sereno ed ama i tatuaggi, come peraltro è evidenziato sul suo corpo. La De Filippi, al momento della presentazione, ha anche raccontato un piccolo retroscena; pare infatti che durante i vari percorsi di casting abbia avuto uno screzio proprio con il ragazzo, rientrato.

Canta scalzo – probabilmente per assorbire meglio le vibrazioni che il palco sotto i piedi gli può dare – e nell’ultimo casting, che di fatto è coinciso con la prima puntata del talent, ha presentato “Turista per caso“, un suo brano. Canzone più che sufficiente per regalargli un banco in questa scuola, con Arisa che l’ha voluto a tutti i costi nel suo Team.

Non sappiamo se questo sia il suo unico brano oppure se ne ha altri in cascina pronti da far sentire. Così come non si hanno notizie sulla sua vita privata; se il suo profilo Instagram sta attirando molti follower dopo il suo ingresso, questi è decisamente scarno dal punto di vista contenutistico, con appena tre post.

Per quanto riguarda l’aspetto puramente “lavorativo” all’interno della scuola, sappiamo che Wax nella terza puntata che andrà in onda oggi alle ore 14, ha affrontato una sfida contro un cantante esterno, un cantautore per la precisione, di nome Daavi. Rudy Zerbi ha chiesto questa sfida, giudicata da Charlie Rapino. Ebbene, possiamo spoilerarvi il risultato, sostenendo come Wax sia riuscito a vincere. Due i brani eseguiti; Shekerando e poi un suo pezzo.