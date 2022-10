Mara Venier diffida di Romina Power: il motivo

Nel giorno del compleanno di Romina Power, Mara Venier ha intervistato a Domenica In Loredana Lecciso, con una rivelazione sorprendente: una diffida

Mara Venier ha ricevuto una diffida da Romina Power. Per quanto possa sembrare strano, proprio nel giorno in cui l’ex moglie di Albano compie 71 anni, a Domenica In appare Loredana Lecciso. Le due donne della vita di Carrisi, tra tante polemiche, attacchi e sofferenze.

La bionda madre di Jasmine mancava in questo studio dal lontano 2004 ma soprattutto ha raccontato di aver di fatto scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. La Lecciso non sta vivendo bene il passare degli anni, ha raccontato, desiderosa però di lasciarsi questo momento difficile alle spalle. Zia Mara è riuscita a convincerla a uscire e rimettersi in gioco, e chi può dire che questo non sia un primo passo per ritrovarla in TV in maniera più regolare.

Di cose da raccontare ne aveva tante ma, com’è ovvio, nel corso di una chiacchierata sulla propria vita privata privato, dunque anche su Albano, il nome di Romina Power sarebbe potuto saltare fuori. Mara Venier si è però subito messa sulla difensiva, sottolineando d’aver ricevuto una diffida.

Mara Venier e Romina Power a Domenica In hanno litigato?

Ha sorpreso un po’ tutti scoprire che Mara Venier e Domenica In hanno ricevuto una diffida da Romina Power. Loredana Lecciso non ne sapeva nulla ma ha evitato di citarla. In breve, un po’ concitata, la conduttrice ha spiegato di non poter parlare di lei in questa intervista. Magari in seguito le cose si chiariranno ma la ben nota cantante ha messo in chiaro il tutto, per vie legali.

Ma perché Mara Venier ha avuto una diffida da Romina Power? Da cosa nasce questo gesto? Si è percepito un grande fastidio da parte di Zia Mara per questa situazione. È soltanto legata alla presenza di Loredana Lecciso in studio o la scelta di Romina di contattare i suoi avvocati è frutto di un litigio precedente con la presentatrice?

Sui social si sono interrogati in molti sul rapporto tra le due. Cos’è accaduto negli ultimi mesi? Le due sono sempre state molto vicine e gli atteggiamenti in pubblico erano quelli di due amiche. Proprio a Domenica In l’ex moglie di Albano aveva raccontato il dolore provato per la scomparsa della sorella Taryn, ad esempio.

C’è chi sospetta il rapporto si sia incrinato nelle ultime settimane. Rea l’intervista di Romina a Verissimo con Silvia Toffanin, concorrente diretta di Mara Venier. Si spiegherebbe così l’invito della Lecciso nel giorno del compleanno dell’altra donna della vita di Albano. Messaggi duri a distanza, dunque, ma il vero motivo ufficiale del perché la Power ha mandato una diffida a Zia Mara non è ancora saltato fuori. Chi sa che non accadrà nei prossimi giorni, magari con sfoghi via social, data la curiosità del pubblico.