Mina Settembre 2 cast e personaggi della serie tv con Serena Rossi, pronta a tornare su Rai 1 con la seconda stagione

Al via a partire da domenica 2 ottobre la seconda stagione di Mina Settembre. La fiction, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 circa, racconta le vicende dell’assistente sociale Mina Settembre nel rione Sanità di Napoli ed è liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, incentrati proprio su questi personaggi. I primi due episodi di questa seconda stagione vanno in onda domenica 2 ottobre, ci saranno poi altre cinque prime serate, per un totale di 12 episodi, suddivisi in due per ogni appuntamento domenicale. Al centro della narrazione ci sarà Mina, che al termine della prima stagione ha scoperto una sconcertante verità sulla sua migliore amica Irene, ovvero che suo figlio è frutto della relazione clandestina proprio col padre di Mina. Inoltre, la ragazza deve fare luce sui sentimenti che prova per Claudio e Domenico, entrambi risvegliati nel corso delle puntate che vedremo. Emozioni e sorprese attendono, dunque, gli spettatori di Rai 1, pronti a seguire questa seconda stagione di Mina Settembre.

Mina Setttembre 2 cast e personaggi

Il ruolo della protagonista Mina Settembre è di Serena Rossi, volto noto di tantissime produzioni, da Un posto al Sole a Squadra Mobile e La Sposa. Mina è un’assistente sociale che s’impegna molto per aiutare le persone in difficoltà e dedica moltissima attenzione a chiunque le chieda aiuto. Al suo fianco ci saranno ancora Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, nei panni di Domenico e Claudio. I due si contendono il cuore di Mina: il primo è un ginecologo del consultorio dove lavora l’assistente sociale e il secondo è il suo ex marito, che dopo averla tradita con una presentatrice televisiva locale vuole riconquistarla. Gli altri due personaggi principali sono le due migliori amiche di Mina, con cui però i rapporti si raffreddano alla fine della prima stagione. Specialmente con Irene, interpretata da Christiane Filangieri, avvocato che ha avuto una storia proprio con il padre di Mina. L’altra amica è Titti, che ha il volto di Valentina D’Agostino, ed è la titolare di un bar.

Il cast si compone con Nando Paone, il quale interpreta il portiere del consultorio Rudi. Poi abbiamo Paolo (Davide Devenuto), che è il marito di Irene, e Giordano (Michele Rosiello), barman del locale di Titti. Marina Confalone veste invece i panni di Olga, la madre di Mina, mentre Rosalia Porcaro è Rosaria, una collega dell’assistente sociale. Infine abbiamo Massimo Wertmuller che interpreta un generale in pensione, vicino di casa e rivale di Olga. Nella seconda stagione vedremo anche diverse new entry nel cast, come Yari Gugliucci nei panni di Luigi, Antonia Liskova come Giulia e soprattutto Marisa Laurito, pronta a vestire i panni di Rosa, la sorella di Olga e quindi zia di Mina. Un cast ricchissimo, con delle novità tutte da scoprire con questa seconda stagione di Mina Settembre.