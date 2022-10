Mina Settembre 2 Yari Gugliucci chi è l’avvocato Luigi: moglie famosa

Yari Gugliucci chi è l’attore che interpreta il ruolo dell’avvocato Luigi nella seconda stagione di Mina Settembre

Mina Settembre fa il suo ritorno a partire da domenica 2 ottobre con la sua seconda stagione su Rai 1. Tornano, dunque, le vicende dell’assistente sociale creata dalla penna di Maurizio De Giovanni, sui cui racconti si basa la fiction. Domenica 2 ottobre andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione della serie: in totale le puntate sono 12, per un totale di 6 serate. Tornano tantissimi personaggi della prima stagione, ovviamente Mina (Serena Rossi) e i suoi spasimanti Claudio e Domenico (Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno) oltre alle amiche Irene e Titti (Christiane Filangieri e Valentina D’Agostino). Accanto ai volti noti, però, ci sarà spazio anche per delle attesissime new entry.

Le novità nel cast della seconda stagione sono Marisa Laurito, nei panni della zia di Mina, Antonia Liskova e Yari Gugliucci, che interpreta l’avvocato Luigi. Yari è originario di Salerno e si è avvicinato alla recitazione già da piccolo, debuttando a teatro ad appena 16 anni. Mentre prosegue nel percorso di studi, diplomandosi al Liceo Classico e laureandosi prima in sociologia e poi in filosofia, nel 1996 debutta al cinema nel film Isotta di Maurizio Fiume e successivamente inizia a collaborare con grandi protagonisti del grande schermo come Lina Wertmuller, che dirige Yari in Ferdinando e Carolina. Al fianco della carriera cinematografica sviluppa anche una serie di esperienza sul piccolo schermo, prendendo parte a diverse fiction come Cuore contro cuore, Luisa Sanfelice e I delitti del cuoco. La sua attività si svolge tra Italia e Stati Uniti e si differenzia molto, con esperienze a teatro e nella stand up comedy oltre a quelle sul piccolo e grande schermo.

Yari Gugliucci moglie: una collega famosa

Per ciò che riguarda la sfera privata, il nuovo volto di Mina Settembre è sposato con la collega Silvia Mazzieri. Non si conosce molto della loro vita insieme, i due sono molto riservati e non sappiamo né come si siano conosciuti né da quanto stanno insieme. Sappiamo però che nel 2022 la coppia ha avuto la sua prima figlia, Greta, una gioia annunciata con molto entusiasmo sui social. Silvia Mazzieri è, come detto, una collega di Yari. Anche lei attrice quindi, classe 1993, di diversi anni più giovane quindi del marito che invece è nato nel 1974. Silvia fa il suo ingresso nel mondo dello spettacolo grazie a Miss Italia, dove ha partecipato nel 2010 dopo aver ottenuto la fascia di Miss Cinema. Da quel momento ha iniziato ad avvicinarsi alla recitazione, iniziando a farsi notare qualche anno dopo con la partecipazione a fiction di rilievo come Provaci ancora prof, Braccialetti rossi e Il paradiso delle signore. Tra i ruoli più famosi che ha all’attivo c’è senza dubbio quello di Alba nella fiction di Rai 1 Doc – Nelle tue mani.