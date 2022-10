Uomini e Donne anticipazioni Ida: la scelta tra Riccardo e Alessandro

Uomini e Donne anticipazioni Ida si trova davanti alla scelta tra Riccardo e Alessandro: cosa accade nelle prossime puntate

La nuova stagione di Uomini e Donne è ricominciata riportando con sé l’attenzione su una vecchia trama del passato. Si tratta ovviamente di quella che lega Ida e Riccardo, i due ex amanti che si sono ritrovati insieme nel parterre di Canale 5, ma che cercano entrambi un nuovo amore. Per Ida si sono presentati dei nuovi pretendenti, ovvero Giuseppe e Claudio, con cui la dama ha rispettivamente preso un caffè e bevuto qualcosa. Con entrambi Ida si è trovata bene e pare che voglia continuare la conoscenza con tutti e due. Tuttavia, all’orizzonte ci sono vecchie fiamme per Ida Platano. Non si tratta di Riccardo Guarnieri, con cui la dama nelle scorse puntate ha litigato, sottolineando la distanza che c’è ormai tra loro, bensì di Alessandro Vicinanza.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare dopo la puntata del 3 ottobre, Ida e Alessandro riusciranno insieme. Stando alle anticipazioni, il cavaliere proverà a tornare alla carica con la dama, che accetterà di uscire, facendo un dietrofront rispetto alla decisione di chiudere con lui. Uno scenario inatteso sicuramente, che coinvolge però anche un’altra persona. Alessandro, infatti, è uscito anche con Roberta Di Padua e ci sarà, dunque, da capire la reazione della donna a questo colpo di scena.

Uomini e Donne anticipazioni Ida e la reazione di Roberta

Stando, dunque, alle anticipazioni sulle prossime puntate, Roberta non prenderà affatto bene la decisione di Alessandro di chiedere a Ida di uscire di nuovo. La dama, infatti, sbotterà contro il cavaliere, accusandolo di averla presa in giro. Da scoprire la reazione di Alessandro, che sembrava molto preso da Roberta, ma è pronto a tornare alla carica con Ida, anche se lei specifica che non ricambia i sentimenti di lui.

Questa vicenda sicuramente contribuirà ad aumentare le tensioni tra Ida e Roberta. Le due dame, infatti, già si sono pizzicate, con la prima che a Uomini e Donne Magazine ha parlato della storia di Chiara e Davide, affermando che Roberta, seppure single, dovrebbe evitare di intromettersi tra le coppie, anche se sono in crisi. Dopo queste considerazioni, Ida e Roberta torneranno presto a incrociare i propri percorsi proprio a causa di Alessandro: scopriremo come saranno i rapporti tra le due.