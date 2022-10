Uomini e Donne Trono Over chi è Claudio corteggiatore di Ida

Claudio è un nuovo corteggiatore di Ida Platno a Uomini e Donne. Ha detto d’apprezzare le donne mature ma conosciamolo meglio.

L’ingresso nello studio del programma di Maria De Filippi ha visto Claudio subito al centro delle attenzioni di Tina Cipollari. Se Gianni Sperti si è mostrato molto più sereno nel giudicare l’apparenza e le prime parole dell’uomo, l’altra opinionista si è invece scagliata contro di lui, sospettando miri a donne ben più grandi di lui per un certo tornaconto personale.

Claudio ha provato a rispondere, restando incredulo dinanzi agli attacchi. Ha 38 anni e viene da Napoli. Nella vita si occupa di fitness, come il suo fisico ben lascia intuire. È un allenatore in palestra ed è arrivato a Uomini e Donne per cercare l’amore. Ha letteralmente detto d’essere in cerca di una donna che possa farlo impazzire.

La sua vita lo porta a trascorrere molto tempo fuori casa. Ha quindi bisogno di una donna che abbia molta pazienza e possa accettare un certo stile di vita. In passato ha avuto storie con donne più grandi di lui, quindi è aperto all’ipotesi. Quasi la preferisce. Tina lo ha accusato d’essere in realtà a caccia di soldi. Duro il loro botta e risposta.

Lite Riccardo Claudio

Dopo il suo ingresso, Claudio ha iniziato a frequentare Ida Platano, che sta provando a lasciarsi alle spalle una volta per tutte la lunga e tormentata storia con Riccardo Guarnieri. La donna vuole conoscere tanto Claudio che Giuseppe: “Mi piacciono entrambi. Ho riso tanto con Claudio. Con lui è tutto più passionale. Ha anche cercato il contatto fisico. Con Giuseppe abbiamo parlato invece soprattutto dei nostri figli”.

Il clima è poi cambiato quando Riccardo si è seduto dinanzi a lei. I due avevano già discusso al termine della puntata precedente: “La devi smettere di dire che ti ho fatto diventare così. – dice lei nel video mostrato da Maria De Filippi – Tu non hai superato niente. Ho sempre sperato in un ritorno. Dici d’aver passato le pene dell’inferno quando io ti avrei dato l’anima”.

Parole forti, con le quali Ida sottolinea di volere un uomo che le dimostri d’avere gli attributi, che abbia il coraggio d’esserci per davvero. Sbotta e dice che oggi dice basta a tutto questo. Riccardo resta sulle sue e le risponde che non ha davvero più nulla da dimostrarle.

Durante il faccia a faccia tra i due i toni si sono molto accesi. Alle spalle dell’uomo c’era Claudio, tirato in ballo da Ida per confermare il fatto d’aver continuato a parlare del suo ex, bene, fino al giorno prima. I toni si calmano per un attimo ma poi l’ex di lei inizia a provare un certo fastidio per la presenza attiva del nuovo corteggiatore alle sue spalle.

Claudio gli dice di abbassare i toni e provare a farla rilassare. Riccardo la prende malissimo e ne nasce una gara a suon di testosterone. Una parolina dopo l’altra, con l’ex che dice a gran voce di non accettare consigli su come fare l’uomo. In breve si ritrovano faccia a faccia, con Riccardo che quasi cerca lo scontro. Maria lo richiama e Ida prova a mettersi in mezzo.

Lui dice d’essere stato istigato ma in realtà è lui ad alzarsi e andare verso lo scontro. Non riesce ad accettare il fatto che lei frequenti altri e il risultato di questa lite è stata l’uscita forzata di Claudio. I membri della produzione lo hanno portato fuori, non per calmarlo o altro (era molto sereno), ma per evitare il peggio. Sui social ipotizzano ci sia stata anche una spinta di Riccardo nei suoi confronti.