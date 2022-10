Anticipazioni Uomini e Donne Alessandro Roberta Ida: la scelta spiazza

Anticipazioni Uomini e Donne cosa succede tra Alessandro e Roberta e come s’inserisce tra loro Ida: la scelta che spiazza i fan

Uomini e Donne torna con una nuova puntata e molte novità all’orizzonte. A tenere banco è soprattutto la situazione che riguarda ben tre grandi protagonisti del trono over: Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Ida Platano. La distanza tra Alessandro e Ida si fa sempre più ampia e proprio qui s’inserisce Roberta, che ha fatto il proprio ritorno in studio per commentare le vicende che riguardano Davide e Chiara, ma che ha attirato le attenzioni del cavaliere. Alessandro ha dimostrato a diverse riprese il suo interesse per la dama, che inizialmente è rimasta sulle sue, complice anche la presenza di Ida, vecchia fiamma proprio del cavaliere, ma che ora sembra destinata ad avvicinarsi in maniera molto più importante all’uomo.

Stando alle anticipazioni, dunque, Roberta accetterà di conoscere meglio Alessandro, provando magari anche a frequentarlo fuori dal parterre di Uomini e Donne. I due saranno protagonisti di un lungo confronto e alla fine la dama deciderà di dare una possibilità al cavaliere, accettando di riprendere la conoscenza che si era interrotta. All’orizzonte, per i due, c’è una cena in compagnia e un po’ di chiacchiere lontani dalle telecamere di Canale 5. Una scelta che spiazza i fan, che ora sono curiosi di sapere cosa succederà nelle prossime puntate tra Alessandro e Roberta. Al momento si registra un riavvicinamento tra loro, vediamo se stavolta andrà meglio e se i due proseguiranno e approfondiranno la loro conoscenza.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa fa Ida

Quale sarà invece il futuro di Ida all’interno del programma? La dama ha ritrovato nel programma il suo grande ex Riccardo Guarnieri e puntualmente si parla di un possibile ritorno di fiamma tra i due, costantemente sul filo tra un riavvicinamento e la chiusura definitiva. Mentre prosegue questo infinito tira e molla, Ida sembra chiudere definitivamente invece con Alessandro, che con la scelta di riavvicinarsi a Roberta ha preso una posizione ben precisa. Ida, quindi, proverà a intraprendere una conoscenza con un altro cavaliere del parterre, sperando di trovare finalmente un uomo che fa al caso suo.

Per ciò che invece riguarda il resto, nel trono classico vedremo le prime esterne di Federico Dainese, dopo che ampio spazio è stato dato all’altro tronista, Federico Nicotera, che si è trovato molto bene con Alice. Vedremo, dunque, se anche lei sarà colpito in maniera particolare da qualche esterna.