Gf Vip fuorionda Gegia ignobile su Marco Bellavia VIDEO

Al Grande Fratello Vip fuorionda Gegia ha continuato ad esprimersi su Marco Bellavia durante la pubblicità con toni forti

Al Grande Fratello Vip ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui Gegia ha continuato a mostrarsi insensibile nei confronti di Marco Bellavia. Un fuorionda durante la pubblicità che ha lasciato basito il popolo di Twitter che ha segnalato il video a Giulia Salemi. Ricostruiamo i fatti per contestualizzare cosa ha detto ieri sera di ignobile Gegia non in diretta, citando Alfonso Signorini. Al Grande Fratello Vip, dopo la prima parte della puntata di ieri sera del 3 ottobre dove il conduttore ha mostrato ai concorrenti la parabola di Marco Bellavia, è andato in scena il primo blocco pubblicitario. Per intenderci è accaduto prima della squalifica di Ginevra Lamborghini. Fuorionda su Canale 5 ma ovviamente in onda su Mediaset Extra si è consumato l’episodio virale sul web. Giovanni Ciacci faceva cenno al fatto che Alfonso Signorini non lo ha fatto molto parlare e si sente chiaramente in sottofondo la voce di Gegia. Che cosa ha detto la comica? “Dovevamo tenercelo e sentire le ca**ate che diceva e dire bravo, tesoro bravo?”. Una frase ritenuta senza senso e fuori contesto mentre sui social è stato molto apprezzato il silenzio che ha invocato George Chupilan e l’intervento di Carlo Marconi che ha detto che Giovanni Ciacci doveva stare zitto e chiedere scusa. Ha problemi seri Marco Bellavia ha aggiunto Wilma Goich, Sara Manfuso come ha ripetuto più volte durante la diretta ieri sera del Grande Fratello Vip che respingeva le accuse di bullismo. Charlie Gnocchi ha ribadito di cercare di far rientrare il volto di Bim Bum Bam. Dopo che Alfonso Signorini ha mostrato la clip del fuorionda di quello che ha detto Gegia la psicologa ha ripetuto la storia che Marco Bellavia saltava sul letto e la svegliava segnalando che il depresso ripete sempre le stesse cose. Da segnalare ieri sera al Grande Fratello Vip un altra frase di Alfonso Signorini virale su Twitter in cui ricordava che Gegia, oltre a quelle fuorionda, di stupidaggini ne aveva dette tante negli ultimi giorni. Prima del verdetto su chi è stato eliminato ieri sera dal Gf Vip, la comica ha specificato che la frase era relativa ad un parere professionale sulle condizioni di Marco Bellavia e se una persona sta male va detto e non assecondato.

Gf Vip l’ applauso di Gegia a Ciacci

Dopo la segnalazione della clip su Gegia che conteneva le frasi dette fuorionda durante la pubblicità è sceso il gelo. I concorrenti hanno preferito non parlare o farlo sottovoce per non essere ascoltati ma non è andata così al momento dell’eliminazione di Giovanni Ciacci. Nonostante il pubblico si sia schierato con percentuali nette per far uscire dalla Casa lo stilista, Gegia è rimasta malissimo per questa squalifica scelta dal pubblico. La psicologa si è girata verso i concorrenti del Grande Fratello Vip e ha chiesto di dedicare un applauso a Giovanni Ciacci perché è stato meraviglioso in questi quindici giorni, ha fatto mangiare tutti e stato di supporto. La richiesta della comica ma non ha però trovato riscontro in un momento così delicato dopo il caso Marco Bellavia, anzi Cristina Quaranta è intervenuta facendo notare a Gegia che era meglio fare silenzio. Giovanni Ciacci ha preso la valigia ed è andato via con i vipponi che lo hanno comunque saltato senza indugio.