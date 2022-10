Grande Fratello VIP chi è stato eliminato ieri 3 ottobre: percentuali

Chi è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello VIP del 3 ottobre? Tante le critiche per il caso Marco Bellavia, con tutti i concorrenti sotto accusa.

Sono giorni che il pubblico del Grande Fratello VIP si sta scatenando sul web contro i concorrenti. L’assenza di empatia nei confronti di Marco Bellavia è stata reputata inaccettabile. Quasi tutti i componenti della casa hanno visto un uomo soffrire, in lacrime, e lo hanno ignorato, schernito e offeso.

Accusato d’aver attuato una sorta di strategia e lasciato solo. Chi gli ha dato del matto, chi invece lo ha spinto ad andare a casa. Altri, come Giovanni Ciacci, visibilmente infastiditi anche solo dalla sua presenza.

Nel corso della puntata del GF VIP del 3 ottobre Alfonso Signorini ha voluto analizzare la situazione nel dettaglio. Il conduttore ha precisato di non avere intenzione di imbastire processi sommari. In nessun caso, però, la vicenda poteva passare inosservata. Tutti sono stati posti dinanzi alle proprie parole. I video li incastrano e l’imbarazzo era visibile nei loro occhi. Luca Salatino ha forse detto la cosa più giusta: “Stiamo zitti e chiediamo scusa. Siamo tutti colpevoli”.

Grande Fratello VIP: eliminato 3 ottobre

C’è chi ha provato a giustificare le proprie parole e azioni. Due su tutti: Giovanni Ciacci e Gegia. Il primo ha detto di non essersi reso conto della situazione, beccandosi quasi un “va a quel paese” da parte di Signorini. Pubblico imbufalito contro di lui, forse il più duro nei modi e toni. Dopo averlo accusato di discriminazione, gli ha detto di evitarlo il più possibile. Quando Charlie Gnocchi, anche lui con le sue colpe, ha proposto di abbracciare Bellavia e condurlo verso l’uscita, in qualche modo, Ciacci si è tirato fuori: “Non contare su di me”.

Molto dura anche Ginevra Lamborghini, che si è detta molto infastidita dai modi di Marco Bellavia. A suo dire, infatti, l’avrebbe toccata. Nulla di eclatante o molesto, ha detto, ma tanto è bastato per farle dire questa frase: “Te lo meriti d’essere bullizzato”. Parole che le sono costate la squalifica.

L’uscita dalla casa di Marco Bellavia ha portato alla cancellazione dello scorso televoto, decretato al termine della puntata precedente. Nel corso della puntata, dopo aver analizzato i filmati, è stato svelato come Gegia, Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi fossero in nomination.

“Non siete voi i cattivi e gli altri della casa i buoni. Siamo tutti sullo stesso piano. Mi ci sono messo io in prima persona”. Queste le parole di Alfonso Signorini, che ha sottolineato come atteggiamenti e frasi loro hanno indignato l’opinione pubblica. Ecco perché si sono ritrovati a rischio eliminazione.

Se di Gegia e Ciacci abbiamo accennato, la frase di Elenoire che ha fatto inferocire il pubblico è la seguente: “Uno così merita la neurodeliri”. Patrizia invece ha detto: “Se hai dei problemi stai a casa, figlio mio. Non vieni qui a fare psicanalisi gratis”.

Il pubblico doveva decidere chi salvare e le percentuali parlano chiaro. L’80% voleva che restasse in casa Patrizia Rossetti. Crollo nell’apprezzamento del pubblico per Elenoire, votata dal solo il 13%. Chiaro il volere della gente, che ha votato Gegia per il 4% e Giovanni Ciacci per il 3%. Proprio quest’ultimo ha dovuto immediatamente lasciare la casa.