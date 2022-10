Luisa Peterlongo chi è la madre di Ginevra Lamborghini, squalificata dal Grande Fratello Vip 7 dopo il caso Bellavia

Ginevra Lamborghini è al centro del dibattito per cosa ha detto su Marco Bellavia e in molti si chiedono chi è la madre di nome Luisa Peterlongo. Il Grande Fratello Vip 7 ha dovuto fare i conti con gli strascichi del caso legato al volto di Bim Bum Bam, per il popolo social bullizzato dagli altri inquilini dopo aver manifestato il suo disagio all’interno della casa. Ieri sera nella puntata di lunedì 3 ottobre, dunque, si sono consumate le conseguenze di ciò che è successo con Marco, ritiratosi dal programma dopo aver rivelato di subire di depressione. Tra i provvedimenti presi da Alfonso Signorini c’è stata la squalifica di Ginevra Lamborghini, una delle gieffine che si è scagliata contro Marco nel suo momento di difficoltà. Una sanzione molto pesante, dovuta sostanzialmente a una frase tremenda pronunciata dalla sorella di Elettra Lamborghini, ovvero “Uno così merita di essere bullizzato”.

Dopo la squalifica, Ginevra ha riconosciuto le proprie colpe, non tentando di giustificarsi e anzi ribadendo l’errore compiuto col suo comportamento. La ragazza ha così dovuto abbandonare la Casa, accontentando parzialmente tutte le persone che in questi giorni hanno dato vita a una vera e propria rivolta sui social, chiedendo di prendere provvedimenti contro i concorrenti del Grande Fratello VIP che hanno bullizzato Marco Bellavia. Finisce così, dunque, l’avventura di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello VIP. Era la grande occasione per la sorella di Elettra, nota cantante di hit come Pistolero e Pem Pem, di mettersi in mostra e ritagliarsi il suo posto sulle scene, ma sicuramente non si è giocata al meglio questa possibilità.

Ginevra Lamborghini: chi è la madre Luisa Peterlongo

Abbiamo avuto modo di conoscere un po’ meglio Ginevra Lamborghini in questi primi istanti di GF VIP, ma sicuramente ci aspettavamo di conoscerla ancora meglio. Ginevra è la figlia di Tonino Lamborghini e di Luisa Peterlongo, oltre a lei, i due hanno avuto altri quattro figli: la famosissima Elettra, con cui Ginevra non ha un buon rapporto, Ferruccio e le gemelle Lucrezia e Flaminia.

Tonino Lamborghini è l’erede dell’azienda creata da suo padre Ferruccio e ha sposato Luisa Peterlongo, donna di cui non si sa moltissimo, tranne che dovrebbe essere nata nel mese di giugno. La sua presenza è sempre stata molto discreta e la donna si è tenuta lontana dai riflettori, nonostante la grande notorietà della sua famiglia. Non sappiamo, dunque, granché né di lei né del matrimonio con Tonino. dalle informazioni che possiamo ricavare sul suo profilo Instagram, possiamo notare che Luisa è un’appassionata lettrice e che ama passare molto tempo con i suoi cani Benny e Oliver. Sappiamo che Luisa ha un buon rapporto con sua figlia Ginevra. Secondo la gieffina il comportamento di lei e di suo padre avrebbe potuto contribuire a far deteriorare i rapporti tra lei ed Elettra, che da piccole erano spesso messe in competizione. Tuttavia, nonostante le complicazioni tra Elettra e Ginevra, mamma Luisa come ha raccontato ha un buon rapporto con Elettra e nelle prime battute del GF Vip abbiamo potuto notare che ha un bellissimo rapporto anche con Ginevra.