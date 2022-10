Antonio Conte moglie chi è Elisabetta Muscarello, la compagna di vita del famoso allenatore ex Inter e Juventus

Antonio Conte è sicuramente uno degli allenatori italiani più famosi in circolazione e sua moglie è la bellissima Elisabetta Muscarello 48 anni di età. Ex Juventus e Inter, dove ha vinto in entrambi i casi il campionato, l’ex calciatore bianconero ha anche allenato la Nazionale italiana, portandola fino ai quarti di finale degli Europei nel 2016, quando gli azzurri si sono poi arresi alla Germania ai rigori. La carriera di Antonio Conte è stata sinora incredibile e il tecnico vuole continuare a fare bene al Tottenham, dove allena, ora, ma che sappiamo invece della vita privata dell’allenatore?

Antonio Conte è sposato con una donna di nome Elisabetta Muscarello, nata a Torino nel 1975. Non ci sono, però, molte notizie disponibili sulla donna, che ama mantenere al riparo dalle indiscrezioni la propria vita privata. Elisabetta e Antonio si sono conosciuti quando erano ragazzi, lui era appena arrivato alla Juventus e aveva 22 anni, mentre lei ne aveva 15 ed era propria la vicina di casa del nuovo calciatore della Vecchia Signora. I due, così, da semplici vicini col tempo sono diventati prima amici e poi qualcosa in più e dopo 9 anni di fidanzamento si sono sposati nel 2013. I due hanno anche avuto una figlia di nome Vittoria, nata prima del matrimonio.

Antonio Conte la carriera

Poco si sa, dunque, della vita privata di Antonio Conte, ma la sua carriera è stata sotto gli occhi di tutti. Nato a Lecce nel luglio 1969, Conte ha mosso i primi passi da calciatore proprio col club pugliese, prima di passare alla Juventus nel 1991 e diventare una bandiera dei bianconeri. Fino al ritiro nel 2004, l’ex centrocampista ha vinto ben cinque scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Coppa Uefa e la mitica Champions League del 1996 con la maglia della Juventus.

Dopo il ritiro, Conte ha iniziato la sua carriera da allenatore, vincendo un campionato di Serie B col Bari e tornando alla Juventus nel 2011, dove ha vinto tre scudetti di fila prima dell’addio. Dopo l’esperienza sulla panchina bianconera si è seduto su quella dell’Italia, come abbiamo visto, e poi ha tentato la sua prima esperienza all’estero, precisamente al Chelsea, dove ha vinto una Premier League. Nel 2019 Antonio Conte è tornato in Italia, sedendosi sulla panchina dell’Inter e nel 2021 ha riportato, dopo più di dieci anni, lo scudetto nella Milano nerazzurra. Attualmente il pugliese allena il Tottenham, una delle squadre della città di Londra.