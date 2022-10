Bim Bum bam cosa fanno oggi i conduttori FOTO

Che fine hanno fatto i conduttori di Bim Bum Bam? Dove sono oggi? Ricordiamoli tutti, da Paolo Bonolis a Marco Bellavia.

Un salto nel passato per ricordare uno dei programmi per ragazzi più famosi della televisione italiana, Bim Bum Bam. Tanti i volti che si sono alternati in quello studio, alcuni dei quali hanno avuto un’importante carriera. Di altri, però, il pubblico ha quasi del tutto perso le tracce.

Cosa fanno oggi? Come sono cambiati? Di seguito troverete tutte le informazioni per rispondere alle vostre curiosità. Impossibile non citare Paolo Bonolis, vero fuoriclasse del gruppo, ma anche Marco Bellavia, di cui si è tornati grandemente a parlare per quanto accaduto al GF VIP. Uscito dopo pochi giorni a causa della propria condizione, è tornato alla sua vita quotidiana. Questa non lo vede più impegnato in televisione. Scopriamo quindi cosa fa oggi, insieme a tutto il resto del gruppo che, alternandosi, ha guidato Bim Bum Bam dal 1981 al 2002.

Paolo Bonolis oggi

Se si pensa a Bim Bum Bam si ha un volto in mente, oltre a quello del pupazzo Uan. Si tratta di Paolo Bonolis. Il presentatore è stato coinvolto nel programma dal 1982 al 1990, alternandosi con svariati colleghi.

Era un ragazzo alle prime armi ma quella scuola Mediaset degli anni ’80 lo ha plasmato, gettando le basi per un percorso decisamente interessante negli anni ’90, che lo hanno reso un volto celebre della TV italiana. Ha modo di mettere in mostra tutto il proprio repertorio fantastico da intrattenitore con Tira & Molla, in onda dal 1996 al 1998. Non è affatto il suo primo show, ma è quello che nella mente di molti rappresenta il primo verso gradino verso la celebrità assoluta.

Da allora non si è più fermato, con Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Striscia la Notizia, Affari tuoi, Il senso della vita, Sanremo e molti altri.

Tutto ciò che tocca si trasforma in oro. Une personalità molto interessante, la sua, che traspare dal suo libro, Perché parlavo da solo, edito nel 2019. Una vita colma di successi. Sotto l’aspetto privato, sappiamo che è stato sposato per 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller. Da lei ha avuto due figli, Stefano e Martina.

L’esperienza di Non è la Rai lo porta al fianco di Laura Freddi, ma dal 1997 a oggi è impegnato con Sonia Bruganelli, nota imprenditrice e produttrice televisiva. I due si sono sposati nel 2002 e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Licia Colò oggi

Altro volto dall’ottimo successo dopo Bim Bum Bam è Licia Colò. Ha preso parte al programma dal 1983 al 1985, proprio al fianco di Bonolis. Fu la sua terza apparizione sul piccolo schermo, seguita subito dopo dal Festivalbar e da Azzurro. Ha girato svariati programmi prima di trovare la propria dimensione. Da Buona Domenica a Simpaticissima.

Tutto è cambiato poi con Geo & Geo, in onda per due anni su Rai 3 e poi sostituito dall’amatissimo Alle falde del Kilimangiaro, in onda fino al 2014. È divenuta una vera e propria divulgatrice, appassionata di temi ambientali. La chiusura del suo storico programma l’ha poi spinta su TV2000, dove ha tentato di ripetere lo stesso percorso ma senza grande successo. Tornata in Rai con Niagara, è su La7 dal 2019 con Eden.

Sul fronte privato ha avuto una relazione molto lunga con il tennista Nicola Pietrangeli, dal 1987 al 1994. In seguito è stata legata al cameraman Carlo Brotto fino al 2003. Un anno dopo ha conosciuto il pittore napoletano Alessandro Antonino, che ha sposato dopo soli tre mesi e con il quale ha avuto una figlia, Liala, nel 2005.

Manuela Blanchard oggi

Anche Manuela Blanchard ha collaborato con Paolo Bonolis a Bim Bum Bam dal 1985 al 1990. Lui è poi andato via e lei è riamata nello show per ragazzi fino al 1996, prendendo poi parte negli ultimi quattro alla sola versione mattutina della domenica. La sua carriera televisiva si è di fatto fermata lì, se si esclude l’esperienza nel 2020 su DeA Junior.

Dopo la chiusura della fascia ragazzi, sostituita da cartoni animati, proposte alcune idee, da una trasmissione sulla medicina naturale a una sitcom, fino a un programma sulle religioni e le filosofie nel mondo. Ogni progetto venne scartato e così la rete le offrì un ruolo nel mondo delle televendite. Una chance di restare in video accettata da altri. Lei però preferì fare un passo indietro e ritirarsi dalle scene.

Si è gettata in tutt’altro mondo, seguendo corsi di naturopatia e frequentando l’associazione Université Europeenne Jean Monnet di Bruxelles. Ha quindi ottenuto una specializzazione in psicanalisi e psicodinamica. Ha lavorato come istruttrice e terapeuta per il riequilibrio bioenergetico presso un centro di Milano. Sul fronte privato sappiamo che è diventata mamma e che suo figlio ha oggi 27 anni.

Carlo Sacchetti oggi

Svariati gli anni trascorsi da Carlo Sacchetti come co-conduttore di Bim Bum Bam. Impegnato nel programma per ragazzi dal 1989 al 2000. Un lungo percorso che lo ha visto iniziare con Paolo Bonolis e proseguire con svariati altri colleghi.

Una scuola di formazione molto importante, che gli ha aperto le porte per quello che è poi divenuto il suo lavoro. Fin dai tempi di Bim Bum Bam si era infatti appassionato al ruolo da autore, che ha poi rivestito con successo.

Sono svariati i programmi cui ha preso parte in fase di scrittura, da Passaparola a La sai l’ultima?, dal Festival di Napoli a Campioni, il sogno, da Paperissima a Striscia la Notizia. Proprio con il tg satirico ha infine trovato la sua dimensione. È infatti impegnato nel dietro le quinte del programma ormai dal 2005, con ottimi risultati. Non si hanno informazioni sulla sua vita privata. Considerando il suo ruolo, si tiene alquanto lontano ormai dai riflettori.

Debora Magnaghi oggi

Dal 1989 al 2000 Debora Magnaghi è stato uno dei volti principali di Bim Bum Bam. Amatissima dai ragazzi, non ha di fatto mai abbandonato il mondo televisivo. Dopo aver preso parte ad alcuni programmi, ha tentato la via della recitazione. Si è ritrovata nel mondo dei tanti adattamenti dell’anime Kiss Me Licia, insieme con Cristina D’Avena e Marco Bellavia, tra gli altri.

Ha trovato la sua strada nel doppiaggio, ottenendo un enorme successo. Un vero talento che le ha consentito col tempo di divenire direttrice del doppiaggio. Svariati i film, telefilm e serie animate di successo cui ha preso parte. Ricordiamo L’alba dei morti dementi (Lucy Davis), Escape Plan (Caitriona Balfe), She’s Gotta Have It (DeWanda Wise), Sailor Moon (Amy Mizuno) e molti altri. Ha dato voce a Shizuine in Naruto, doppiando C-18 in Dragon Ball, Yu Lan in Full Metal Panic!. La lista è davvero enorme e comprende numerosissime serie animate di successo e anche videogiochi, da da Call of Duty a Far Cry.

Sul fronte vita privata sappiamo davvero poco. Si è tenuta lontano dai riflettori per quanto riguarda le sue relazioni. È noto però come abbia avuto un figlio nel 1999. Il suo nome è Davide.

Carlotta Pisoni Brambilla oggi

Tante le edizioni di Bim Bum Bam co-condotte da Carlotta Pisoni Brambilla, impegnata dietro al bancone dal 1989 al 2000. Anche lei, come altri del gruppo, ha poi recitato nell’adattamento dell’anime Kiss Me Licia, con Cristina D’Avena e Marco Bellavia, tra gli altri.

A partire dagli anni Duemila è coinvolta nella conduzione di televendite Mediaet. Non ha però mai abbandonato il ruolo da conduttrice. Dal 2018, infatti, è presentatrice per QVC Italia. Sul fronte vita privata sappiamo che è sposata e ha due figli, un maschio e una femmina. I due hanno oggi 25 e 17 anni.

Di recente si è espressa sul caso Marco Bellavia: “Mi hanno detto che non stava bene da tanto. Ho pietà di me. Non ho capito nulla e saputo aiutarlo. L’unica che gli è stata vicina in questi anni è Cristina D’Avena, anche se eravamo tutti in buoni rapporti. Avrei voluto stringergli la mano e fargli capire che le persone gli vogliono bene. Grande Fratello VIP? Mi chiedo dove siamo arrivati e cosa siamo diventati”.

Roberto Ceriotti oggi

Dal 1980 al 2000 Roberto Ceriotti è stato uno dei volti più importanti di Bim Bum Bam. Durante questa fase della sua carriera, è stato impegnato a Game Boat e in seguito come ospite di 90 Special nel 2018. Ha anche tentato la carriera da attore televisivo, con poco successo, recitando in alcune miniserie.

Ha invece saputo trovare il proprio spazio per anni a teatro, entrando a far parte della compagnia stabile del teatro San Calimero di Milano. In seguito si è lasciato tutto alle spalle, individuando una nuova strada. Nel 2012 dice addio al mondo dello spettacolo, iniziando a lavorare come consulente per una società attiva nel settore dell’efficienza energetica per aziende, gas, mobilità elettrica e fornitura di energia. Tutt’altro lavoro, dunque, anche se il suo viso resterà per sempre impresso nella mente di un’intera generazione.

L’addio alla TV non rende facile scoprire dettagli sulla sua vita privata. Sappiamo però che è impegnato ad anni con Camilla Castaldo e che la coppia ha avuto due figli.

Marco Bellavia oggi

Marco Bellavia era considerato il bello di Bim Bum Bam, dove ha realizzato dal 1990 al 2000. Così come altri suoi colleghi, ha recitato in Love Me Licia, Licia dolce Licia e Balliamo e cantiamo con Licia. Si è trovato al fianco di Cristina D’Avena sul set. Con lei è rimasto in rapporti e la cantante ha provato ad aiutarlo nel corso degli anni, nella felicità e nella sofferenza.

Col tempo ha detto addio al mondo televisivo e quello della moda, divenendo un mental coach. Aiuta di fatto le persone a raggiungere il proprio vero potenziale. Ha però vissuto periodi complessi e, come spiegato durante la sua esperienza al GF VIP, ha dei conflitti interiori non risolti. Nel 2010 ha fondato una società di pubblicità e sul fronte lavorativo tutto par scorrere per il meglio. È felice al fianco di suo figlio Filippo, nato nel 2007, che gli dà equilibrio, ma ha tentato un nuovo ingresso nel mondo dello spettacolo. Single e ancora affascinante, sembrava potersi legare a Pamela Prati al GF VIP, ma dopo alcuni momenti di profondo scoramento è uscito dal gioco, sommerso dalle critiche assurde degli altri concorrenti.