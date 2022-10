Chi è Cinzia Zaccaroni di X Factor 2022

Chi è Cinzia Zaccaroni? Alle audizioni di X Factor ha saputo mettersi in mostra, conquistando quattro sì dai giudici con Into the Groove.

Standing ovation sul palco di X Factor 2022 per Cinzia Zaccaroni, che ha deciso di mettersi alla prova spinta dai propri allievi. È infatti una bassista talentuosa e insegnante di propedeutica musicale e canto. Un vero talento che ha bisogno però di una spinta per mettersi alla prova. Questa è fortunatamente arriva e così ha trovato il coraggio di esibirsi. Il risultato è stato eccellente.

Ottima voce e capacità strumentali. Con il suo basso imbracciato ha conquistato davvero tutti. Una cover di Into the Groove di Madonna emozionante, che ha mostrato soprattutto un’enorme competenza tecnica. È questo che ha sottolineato subito Ambra Angiolini, che l’ha definita un’artista in grado di mettere in scena in maniera perfetta il risultato dei suoi tanti studi e sacrifici. Non potevano che arrivare quattro sì, con pass staccato per i Bootcamp. Una grande soddisfazione per quest’insegnante che è diritto finita tra i favoriti per la formazione finale del live del programma.

X Factor Cinzia Zaccaroni chi è

Talento e studio vanno di pari passo nella persona di Cinzia Zaccaroni. Un lungo percorso il suo, che ha dato ottimi frutti. Un talento che ha stregato i giudici. Rkomi ha spiegato come gli abbia ricordato la sua vocal coach. Fedez l’ha invece descritta come un ottimo esempio di chi riesce a ribaltare il detto del “chi sa, fa e chi non sa fare, insegna”. Dargen D’Amico le dice subito di sì, perché non ha cantato ma fatto volare la canzone scelta.

Di lei sappiamo che è una cantante e bassista, come dimostrato sul palco, ma anche una polistrumentista, esperta di jazz e insegnante. Ha iniziato a studiare con la famosa cantante jazz Rita Cervellati nel 2007. Ha seguito attentamente le sue lezioni di canto e nel 2010 è entrata al Conservatorio di Bologna.

Studi interrotti per motivi di salute dopo un solo anno. Questo però non le ha fatto abbandonare il suo sogno, ovvero fare della musica la sua vita. Si è data da fare e, al fianco della pianista Laura Larocca, si è esibita in numerosi locali di Bologna, proponendo classici blues e soul.

Ha così iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Il suo nome circola e ha la chance di esibirsi con grandi nomi del jazz contemporaneo. È poi diventata insegnante di propedeutica musicale e proprio i suoi allievi la spingono a X Factor. Una maestra che ha tanto da dire e potrebbe volare ai live.

