Chi è Martina Baldaccini di X Factor 2022

Chi è Martina Baldaccini? La sua voce graffiante ha conquistato i giudici di X Factor omaggiando Mina con Mi sei scoppiato dentro al cuore.

Non mancano di cero talenti alle audizioni della nuova edizione di X Factor 2022. Fedez, Dargen D’Amico Ambra Angiolini e Rkomi sono rimasti di stucco nell’ascoltare la voce di Martina Baldaccini.

La giovane ha un graffio naturale che conquista e fa innamorare. Ha un nome d’arte, Marla, e con grande timidezza si è posta sul palco, proprio come da sempre piace a chi giudica. Dopo una breve presentazione si è lasciata andare, liberando le corde vocali e omaggiando Mina in maniera splendida. La canzone che ha scelto è Mi sei scoppiato dentro al cuore, un inno all’innamoramento. Un brano che svela l’esatto momento in cui una donna si arrende a un sentimento che non può negare. “Guardata come nessuno l’ha guardata mai”, parafrasando leggermente, si rende conto d’avere dinanzi l’uomo della sua vita.

Un’ottima scelta e una capacità vocale e un talento travolgenti. Il pubblico non potrebbe essere più d’accordo con la visione dei giudici, che la promuovono al prossimo step di X Factor con quattro sì, senza pensarci troppo.

X Factor Martina Baldaccini: chi è

Salita sul palco di X Factor con un look tendente al dark. Trucco curato e particolare, piercing e orecchini. Ancor prima di iniziare a cantare aveva tutti gli occhi ben puntati su di lei. Non passa di certo inosservata questa affascinante 27enne proveniente dalla Sardegna. È nata a Carbonia, realtà molto piccola, forse troppo per chi sogna un futuro nel mondo dello spettacolo.

È consapevole da molto tempo, ormai, di voler fare della musica la propria ragion d’essere. Ha lasciato la sua terra a soli 17 ani, chitarra in spalla, dirigendosi a Londra. Voleva trovare la propria strada, senza precipitare in un percorso già tracciato e ovvio, che l’avrebbe resta infelice.

Proprio la strada si trasforma nel suo palcoscenico, come avviene per tanti artisti famosi. Fa sentire la sua voce a dei perfetti sconosciuti e inizia a ottenere i primi plausi. Diventa a tutti gli effetti un’artista di strada, spostandosi col tempo anche da Londra. Viaggia per il mondo e fa ascoltare a tutti il proprio sound, che nel tempo migliora. Lei matura e, con alle spalle una certa esperienza come Busker, decide di rimettersi in gioco e provare la scalata. Lo fa con X Factor e spera sia la volta buona.

Quattro sì dai giudici, con Fedez che ha apprezzato enormemente la sua dote: “Hai dimostrato quanto sia formativo il palcoscenico più difficile, quello della strada. C’è una grande verità nella tua voce e si percepisce. Come se ci fosse una sofferenza, un graffio”.

Ambra non poteva che essere più sorpresa: “Un disastro annunciato. Questa è una di quelle cover che non si porta mai. Con i tuoi strappi e la tua vocalità, però, è stata un’esibizione che mi è scoppiata davvero dentro al cuore”.

Mi sei scoppiato dentro al cuore testo

Era

solamente ieri sera

io parlavo con gli amici

scherzavamo fra di noi

e tu

e tu

e tu

tu sei arrivato

mi hai guardato

e allora tutto ècambiato per me.

Mi sei scoppiato dentro il cuore

all’improvviso

all’improvviso

non so

perchè

non lo so perchè

all’improvviso

all’improvviso

sarà

perchè mi hai guardato

come nessuno

mi ha guardato mai

mi sento viva

all’improvviso per te.

Ora

io non ho capito ancora

non so come può finire

quello che succederà

ma tuma tu

ma tu

tu l’hai capito

l’hai capito

visto che eri cambiato

anche tu.

Mi sei scoppiato dentro il cuore

all’improvviso

all’improvviso

non so

perchè

non lo so perchè

all’improvviso

all’improvviso

sarà

perchè mi hai guardato

come nessuno

mi ha guardato mai

mi sento viva

all’improvviso per te.

Mi sei scoppiato dentro il cuore

all’improvviso

all’improvviso

non so

perchè

non lo so perchè

all’improvviso

all’improvviso

sarà

perchè mi hai guardato

come nessuno

mi ha guardato mai

mi sento viva

all’improvviso per te