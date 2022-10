Chi è Samuel Afriyie (Off Samuel) di X Factor 2022

Esibizione particolare quella di Samuel Afriyie a X Factor 2022. Tante risate con lui per i giudici e dedica speciale ad Ambra Angiolini.

Alle audizioni di X Factor non mancano mai i momenti di puro divertimento. Fanno parte del percorso. In tanti decidono di fare lunghe file per poi offrire qualche minuti di pura goliardia sul palco. È quanto accaduto con Samuel Afriyie, che ha portato dinanzi ai giudici un brano che ha già proposto online, su YouTube, ottenendo un certo riscontro tra i suoi fan divertiti, più di 700mila visualizzazioni dal 10 luglio a oggi.

Il titolo è Riso con il pollo ed è un suo brano. Una di quelle canzoni che, come dire, resta impressa. Impossibile non ricordare il testo fin dal primo ascolto, considerando come non faccia altro che ripetere “Sono Samuele mangio il riso, con il pollo e con il curry”. Decide di dedicarla ad Ambra, che ascolta molto divertita e non potrebbe essere altrimenti. I più giovani lo conoscono già e avrebbero davvero voluto vederlo riuscire in quest’impresa. I giudici devono però premiare artisti in grado di potercela fare nel mondo dello spettacolo. Magari una chance a Tu si que vales o Italia’s got talent potrebbe averla. Tre no per lui da parte di Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi, con Fedez che ha voluto dargli un sì di incoraggiamento.

X Factor Samuel Afriyie chi è

Samuel Afriyie è un giovane youtuber. Viene da Bologna e sul tubo rosso vanta 265mila iscritti. Fa video di vario genere, che riguardino il cibo, spesso con collaborazioni con altri canali YouTube noti, o il calcio. Il primo filmato risale a due anni fa. Si è presentato subito con un videoclip, dopo aver ottenuto un certo seguito su altri social. Il video è del brano Sono Sono Samuel, che prova a raccontare in breve la sua storia su un bit interessante. Dal 2019, anno in cui ha lanciato la canzone, caricandola su Spotify, ha collezionato più di 2 milioni di visualizzazioni.

I giovanissmi lo apprezzano molto e lo conoscono come Off Samuel. Quella di X Factor è stata solo la sua ennesima sfida. Dargen D’Amico gli dice subito, sorridendo, come lui si ritrovi in quello che ha fatto, ovvero presentarsi a X Factor con il solo scopo di rimorchiare Ambra. Gli dice però che è un po’ un plagio di Pasta col tonno di Bello Figo. L’attesa è però per la reazione di Ambra Angiolini in persona, che lo raggiunge sul palco e risponde al corteggiamento: “Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia, visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Oggi, grazie a te, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”. Gli dice no ma con un bacio sulla guancia. L’ex in questione è Massimiliano Allegri. Una frecciatina diretta che ha fatto discutere molto i social.