Gf Vip Ginevra Elettra Lamborghini perché hanno litigato secondo Chi

Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra hanno litigato da tempo. Le due sorelle non si parlano ma qual è il motivo? Chi ha raccontato il retroscena nascosto.

Cos’è accaduto tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra? Perché le due hanno smesso di parlarsi? Nel corso della sua esperienza al GF VIP si è parlato molto del loro rapporto ormai del tutto assente. La nota cantante non l’ha neanhe invitata al suo matrimonio. Tante le lacrime versate nella casa di Cinecittà, con Alfonso Signorini che ha poi mostrato al pubblico la diffida inviata al fine di interrompere sul nascere ogni conversazione relativa a Elettra.

Quest’ultima ha preso la parola una sola volta, dopo giorno in cui il pubblico non faceva altro che interrogarsi sulle motivazioni di tutto ciò. Ha lasciato intendere come vi fossero ragioni serie alla base di tutto ciò, ma soprattutto che Ginevra non fosse proprio candida nel suo racconto. La giovane ha infatti spiegato d’aver inviato una lettera alla sorella, che però nega d’aver mai ricevuto nulla. Qual è la narrazione reale?

Dopo il caso Marco Bellavia il GF VIP ha deciso di squalificare Ginevra per le sue parole. Ha infatti detto che l’uomo si sarebbe meritato d’essere bullizzato. Parole pesanti che non sono passata inosservate, tutt’altro. Dopo il caos in studio, Chi torna a parlare del rapporto tra lei ed Elettra Lamborghini, svelando il retroscena che tutti stavano aspettando. Secondo la rivista di gossip tutto ha inizio quando Ginevra decide di cambiare vita. Vuole provare ad avere successo come cantante, seguendo di fatto le orme della sorella. Le chiede aiuto ma trova un muro dall’altra parte. Decide allora di fare tutto da sola.

Pare Elettra non prenda benissimo tutto questo. Si sente tradita in qualche modo e pensa la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà. La rivista sottolinea come la cantante abbia rivelato che per farsi largo in questo ambiente servano spalle larghe. Il suo diniego trovava ragione anche nella volontà di tutelare sua sorella. A Ginevra però poco importa e tutto ciò distrugge il loro rapporto. Il silenzio totale perdura fino a oggi.

Si tratta di un’ipotesi già avanzata nella prima fase del reality show. In precedenza, però, non si era mai provato a vedere la cosa da questo punto di vista. La concorrente del GF VIP non aveva preso in considerazione l’idea che la sorella volesse in qualche modo proteggerla. Si era parlato di potenziale gelosia e di una percezione di tradimento per l’igngresso nel mondo della musica. Chi lancia la bomba e ora tutti aspettano la reazione di Elettra.