Sfera Ebbasta patrimonio: quanto guadagna il trapper

Sfera Ebbasta patrimonio: quanto guadagna il famosissimo trapper autore di tantissime hit di successo come Tran Tran e Rockstar

Uno dei cantanti più famosi e da patrimonio importante della scena musicale del momento è sicuramente Sfera Ebbasta, uno dei più grandi esponenti del genere trap che negli ultimi anni ha preso piede in maniera sostanziosa. Il suo vero nome Gionata Boschetti, nasce a Sesto San Giovanni il 7 dicembre 1992 e inizia a farsi notare nel mondo della musica a partire dal 2014, quando inizia la collaborazione col produttore Charlie Charles, il connubio che porterà alla svolta della sua vita. Insieme i due realizzano il primo album, XDVR, un lavoro considerato uno dei primi grandi lavori che hanno consacrato il genere trap, in forte ascesa in quegli anni. Sfera Ebbasta quindi, ottenuto il successo con XDVR, alza il tiro con i due successivi album, uno intitolato proprio Sfera Ebbasta e l’altro Rockstar. Questi sono i due lavori che consacrano il trapper come una star a livello globale, grazie a singoli di successo assoluto come Figli di papà e Tran Tran. Rockstar, uscito nel gennaio 2018, viene certificato addirittura sei volte disco di platino, con tutti i singoli dell’album che hanno ottenuto la certificazione di disco d’oro e hanno occupato le prime dodici posizioni della classifica di ascolti di Spotify.

Rockstar ha dunque consacrato a livello mondiale Sfera Ebbasta, che due anni dopo ha poi pubblicato il suo quarto album, Famoso, un altro successo pazzesco con ben quattro dischi di platino. Progressivamente la produzione del trapper si è arricchita con molte collaborazioni internazionali come quelle con Steve Aoki, J Balvin e Rvssian. Lo stesso trapper è presente in moltissimi album dei suoi colleghi, con featuring con i principali artisti della scena attuale come Marracash, Blanco, Mahmood e così via. Nel 2019, Sfera Ebbasta è anche stato giudice della tredicesima edizione di X Factor. Una carriera pazzesca, dunque, quella della voce di Cupido, che continua a mietere successi e guadagni. Qualche mese fa il trapper ha pubblicato l’EP Italiano, un altro campione di ascolti e il futuro è ancora ricco di soddisfazioni. Gionata Boschetti oggi ha una fidanzata storica Angelina e un figlio Gabriel.

Sfera Ebbasta patrimonio: quanto guadagna il trapper

Guardando la straordinaria carriera di Sfera Ebbasta, possiamo farci un’idea dell’enorme patrimonio che ha accumulato nel corso degli anni. I suoi album hanno fatto registrare numeri di vendite incredibili, ma è ovviamente impossibile indicare cifre precise. Sicuramente, si tratta di numeri a molti zeri. Sfera poi guadagna da tutte le serate che fa, il trapper è spesso ospite in locali e discoteche e con cachet decisamente vertiginosi. Per quanto riguarda invece la sua avventura a X Factor, il cantante di Hace Calor Rmx ha guadagnato, secondo le stime che circolano in rete, circa 100.000 euro. Inoltre, a tutti questi guadagni si devono aggiungere quelli delle sponsorizzazioni, che rappresentano probabilmente la parte più consistente delle sue entrate.

Insomma, i numeri collezionati da Sfera Ebbasta nella sua carriera sono decisamente da capogiro. Non solo in termine di vendite e ascolti dei dischi, ma anche, e soprattutto, per ciò che riguarda i guadagni che gli hanno permesso di mettere su un ingente patrimonio.