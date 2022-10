Reazione a catena campionesse le tre un quarto ritirate: il motivo

Le tre e un quarto si ritirano da Reazione a catena. Le campionesse dicono addio al programma condotto da Marco Liorni, ma perché.

Diventate imbattibili, le Tre e un quarto lasciato Reazione a Catena. Hanno preso parte a 23 puntate del programma condotto da Marco Liorni, diventando nel frattempo delle beniamine del pubblico. Amatissime e sempre con il sorriso sulle labbra, Elisa Ferrazzano, Carolina Iadanza e Letizia Bianchini sono tre studentesse della provincia di Varese.

Sono state in grado di lasciare il segno nel quiz preserale di Rai 1. Un grande affiatamento, il loro, che le ha permesso di fornire definizioni in tempi rapidi, indovinando parole e mostrandosi degne detentrici del titolo di campionesse. Giovedì 6 ottobre è stato proprio Marco Liorni ad annunciare il loro addio a Reazione a catena. Il conduttore aveva già accennato a una sorpresa ma il pubblico non si sarebbe mai aspettato questo. Divenute celebri, però, non si esclude un ritorno in casa nel prossimo futuro. Staremo a vedere. Il pubblico vorrebbe di certo rivederle, avendo aggiornamenti sulle loro vite e magari ritrovandole a sfidare nuovi campioni.

Reazione a catena Le tre e un quarto: quanto hanno vinto

Nel corso di 23 puntate le campionesse di Reazione a catena hanno vinto ben 230mila euro. Una somma decisamente interessante, anche se da dividere tra loro. Le tre e un quarto sono senza dubbio le migliori giocatrici del quiz di Rai 1 condotto da Marco Lioni. Nessuno come loro e il pubblico è triste nel sapere che non saranno più in studio.

Non hanno perso ma si sono ritirate perché costrette a farlo. La vita di tutti i giorni va avanti e loro sono studentesse universitarie. A spiegare il motivo dell’addio al programma Rai è stata Carolina Iadanza: “Una decisione molto sofferta ma era inevitabile. Letizia ha l’obbligo di frequentare l’Università. Se fossimo rimaste a Napoli per il programma, avrebbe perso l’opportunità di una borsa di studio. In molti pensano siamo matte per aver lasciato il quiz. Gli impegni di studio però sono più importanti. Abbiamo vinto circa 76mila euro a testa e questa avventura è andata ben oltre le nostre aspettative”.

La giovane ha raccontato la reazione di Marco Liorni. Il conduttore non poteva crederci. Ha però ovviamente capito le loro motivazioni. Carolina ha dei progetti e con i soldi vinti potrà realizzarli. Una parte sarà investita in studi futuri e poi organizzerà un viaggio con il fidanzato e poi con il fratello.

Quali sono i piani delle altre due campionesse? La giovane racconta come Letizia farà una sorpresa alla sorella maggiore (10 anni più grande di lei). L’aspetta un regalo splendido che per ora resta top secret. Elisa sta invece organizzando la festa dei 25 anni di matrimonio dei suoi genitori.