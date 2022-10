Gf Vip Antonella non in diretta scarica Edoardo c’entra Sonia

La storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF VIP è vera? Lei schiaccia il freno perché non si fida di lui.

Fin dai primi giorni abbiamo visto Edoardo Donnamaria provarci un po’ con tutte, acclimatarsi nella casa del Grande Fratello VIP ridendo e scherzando soprattutto con le coinquiline. Le sue attenzioni si sono poi rivolte soprattutto su Antonella Fiordelisi. Sono entrambi single e questa simpatia ha rapidamente fatto nascere i primi gossip. Si tratta di un interesse reale?

Nel corso della puntata del GF VIP del 6 ottobre Sonia Bruganelli le ha chiaramente detto di fare attenzione. Secondo il suo punto di vista Edoardo si sarebbe avvicinato particolarmente a lei dopo che il pubblico l’aveva eletta preferita. Un modo, dunque, per avere più chance di restare in casa, creando rumor con una concorrente forte in gara.

Questa è la visione, forse un po’ cinica, dell’opinionista in studio. Parole che non hanno lasciato indifferente Antonella, che ha schiacciato il freno su questa storia. Lo ha fatto non in diretta, parlando con Attilio Romita. Ha spiegato come in realtà lui si fosse avvicinato quasi dal giorno 1, ma di fatto si è accorta di come abbia poi concentrato le sue attenzioni su di lei di recente.

Sa di essere un personaggio pubblico e non vuole farsi sfruttare da nessuno. Rende chiaro questo concetto. Vuole andarci con i piedi di piombo e attendere reali conferme. Per ora si gode il momento ma non si fa castelli in testa: “I consigli di Sonia sono ben accetti. Un modo per dirmi di stare attenta”.

Da vedere se nel corso del resto della settimana, fino a lunedì 10, ci saranno nuovi avvicinamenti tra i due, che sembravano particolarmente affiatati. Di Edoardo Donnamaria si è però parlato anche per un legame particolarmente stretto con Alberto De Pisis. Si è creato un triangolo amoroso?

Se è vero che il giovane si sta mostrando interessato soprattutto alle donne, non smette di provocare De Pisis, che è sempre più confuso e cotto. Durante una serata aperitivo, i VIP si sono lasciati particolarmente andare. Musica e alcool e totale relax. Un clima di festa nel quale Alberto ha visto avvicinarsi Edoardo, che gli ha dato un bacio sulla guancia, di colpo. L’espressione del giovane dice tutto. Sembra proprio si aspettasse un bacio sulle labbra.

Espressione persa nel vuoto subito dopo e poi un crollo emotivo. Potrebbe riproporsi un nuovo caso Elenoire, anche se stavolta ci sarebbero tutte le basi per sentirsi corteggiati e abbandonati. Gli atteggiamenti di Alberto sono infatti più che ambigui. Così la pensa la maggior parte del pubblico da casa.